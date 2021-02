Les salons de coiffure devraient rouvrir le 13 février: Elio Di Rupo donne une condition ESSENTIELLE

Comme convenu le 22 janvier dernier, le comité de concertation se penchera vendredi sur la situation des professions de contact non-médicales. Une réouverture au plus tôt le samedi 13 février est évoquée, à condition que la situation épidémiologique continue d'évoluer positivement. La réouverture des centres de vacances, des campings et des zoos sera aussi sur la table, à une semaine du début des vacances de carnaval.

À quelques heures de cette réunion cruciale, Elio Di Rupo était l'invité de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL. Le ministre-président wallon a estimé que "la situation ne peut pas durer telle qu'elle existe actuellement". "On doit parler de nos concitoyens, écouter leur désarroi et faire en sorte de les sortir de leur souffrance actuelle, donner des perspectives notamment aux jeunes et à certains métiers", a-t-il indiqué. Avant d'ajouter: "C'est une situation intenable. Je crois que progressivement, on doit ouvrir. Cet après-midi, je défendrai l'idée d'ouvrir les salons de coiffure et faire en sorte que dès samedi 13, les coiffeurs puissent travailler".

La réouverture des salons de coiffure semble proche. Elio Di Rupo a expliqué que des protocoles renforcés "au sujet de la ventilation" étaient à l'étude. "Les variants restent en suspension dans l'air. S'il n'y a pas une ventilation suffisante, nous sommes en danger", a justifié Elio Di Rupo. Selon lui, afin de pouvoir rouvrir, les professionnels tels que les coiffeurs devront mesurer le taux de C02 de leur établissement afin de s'assurer qu'une ventilation est faite. "Les coiffeurs vont devoir mesurer le taux de C02 pour vérifier qu'il y a une bonne ventilation dans leur salon. Le plus important est la ventilation du lieu où ils vont travailler. Nous devons garder nos masques que l'on soit le client ou le coiffeur", a affirmé Elio Di Rupo.

Mais pour les autres professions de contact, il existe encore de nombreuses certitudes. "J'espère qu'on pourra les ouvrir également. Si ce n'était pas possible pour diverses raisons évoquées, il faut leur donner des perspectives", a-t-il souligné.

J'écoute beaucoup les scientifiques mais ils conseillent

La réunion qui regroupe l’ensemble des chefs des gouvernements du pays, les Vice-Premiers ministres et certains membres du gouvernement fédéral, va également se pencher sur les villages de vacances et les parcs zoologiques. "Je plaiderai pour qu'on puisse rouvrir les parcs animaliers. Tout ce qui est en plein air et qui est bien organisé doit pouvoir être ouvert. Il suffit d'avoir des rendez-vous", a insisté sur Elio Di Rupo sur Bel RTL

Aujourd'hui, les experts semblent très réticents à l'idée de desserrer la bride. "J'écoute beaucoup les scientifiques mais ils conseillent. Les politiques décident. Demain, quand cette pandémie sera terminée, nous verrons moins les scientifiques mais nous verrons toujours les responsables politiques. Donc nous devons assumer nos responsabilités", a souligné Elio Di Rupo.

Le seuil fixé par les autorités afin de permettre un déconfinement est de 800 nouvelles infections par jour et 75 nouvelles hospitalisations quotidiennes. Pour Elio Di Rupo, il est primordial de revoir ce seuil. "Je crois que ces 800 contaminations par jour, c'est arbitraire. J'ai toujours été contre. Je crois qu'on doit remonter. Aujourd'hui, nous sommes environ à 2.500 nouveaux cas par jour. C'est lié aussi au nombre de tests. Le seuil de 800 contaminations doit augmenter pour permettre un déconfinement beaucoup plus raisonnable et rapide", a-t-il estimé.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce vendredi 5 février ?

Un comité de concertation se tient aujourd'hui: quels sont les points à l'étude?