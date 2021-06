Diables Rouges: à quelques heures du match, les supporters trépignent d'impatience

A quelques heures du premier match des Diables Rouges à l'Euro de football, la Belgique se pare des couleurs nationales. Comment les supporters préparent-ils leur première soirée "noire-jaune-rouge" ?

Le noir, le jaune et le rouge. Les couleurs nationales sont à la mode un peu partout ces derniers jours et de plus en plus visibles ces dernières heures. Tous les accessoires des supporters sont mis en avant. Une réelle effervescence et des pronostics 100% pour les Diables un peu partout. "2-1", s'aventure une femme interrogée au marché de Flagey à Ixelles.

Le soleil attendu

La rencontre de ce samedi soir se prépare en amont. Notamment à Bruxelles, sur un écran géant déjà installé. 400 personnes sont attendues, par table de 4. Olivier, l'organisateur de l'événement est impatient: "Ils ont promis du soleil à partir de 15 voire 16 heures. J'ai regardé, il y aura du soleil toute la soirée donc ça va bien se passer. Une victoire des Diables, du soleil. On aura tout ce qu'il faut ce soir."

Direction Stockel, à Woluwe-Saint-Pierre. Les commerçants d'un marché participent aussi à l'avant-match. Une atmosphère festive partagée pour beaucoup en famille si l'on en croit les témoignages récoltés sur place par nos journalistes. "Je pense que l'Euro est un événement particulier. Pour notre génération, c'est l'une des dernières chances pour faire quelque chose. Il faut supporter la Belgique à 100%", témoigne un jeune supporter.

Comme un signe tombé du ciel, quelques gouttes de pluie et un temps gris ont marquent le début de journée. Une météo typiquement belge. Pas de doute, tout est prêt.