Didier Reynders opposé à la prolongation de l'interdiction de voyager: "La libre circulation est une liberté fondamentale"

Didier Reynders s'est exprimé sur la décision du gouvernement de prolonger l'interdiction de voyager jusqu'au 1er avril. Le Commissaire européen ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Il est revenu en détails sur cette mesure dans C'est pas tous les jours dimanche.

La Commission européenne n'a été informée que jeudi soir de l'intention du gouvernement belge de prolonger du 1er mars au 1er avril l'interdiction de voyages non-essentiels, une mesure qui suscite chez elle "une certaine inquiétude", a indiqué vendredi un porte-parole de l'exécutif européen. Entrée en vigueur le 27 janvier dernier, l'interdiction de voyages non-essentiels pour lutter contre la pandémie de coronavirus n'est pas conforme aux recommandations en la matière adoptée par les États membres eux-mêmes.



Didier Reynders, Commissaire européen à la Justice, n'est pas favorable à cette prolongation.



"On tente de coordonner les mesures que l'on prend à travers l'Europe. C'est vrai qu'il faut le faire sur base d'une analyse sanitaire. Mais on a obtenu que les états européens adoptent des recommandations. Donc qu'ils décident ensemble, sur proposition de la Commission, de ce qu'il faut faire et on demande aux états de s'y tenir. Donc pour les voyages non-essentiels à travers l'Europe, on demandait de ne pas interdire, de décourager peut-être avec des tests et des quarantaines, mais de ne pas interdire. Et aussi de laisser la libre circulation des marchandises, notamment les vaccins ou les équipements qui doivent pouvoir être acheminés".



D'autres États membres ayant limité la liberté de circulation dans l'UE au-delà des recommandations européennes font aussi l'objet d'une vérification. "Je pense à l'Allemagne et à l'Autriche que l'on va interroger sur les contrôles aux frontières pour les transporteurs et en Belgique, cette mesure d'interdiction des voyages".



Fin janvier, le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, avait déjà fait part de ses inquiétudes. Après avoir contacté le Premier ministre belge Alexander De Croo, il avait qualifié l'interdiction de non-conforme à la recommandation européenne, mais pas illégale, tout en insistant sur la nécessité de maintenir un caractère proportionné et non-discriminatoire.

Nous demandons qu'il y ait un vrai débat politique





"Dans le contact que j'avais eu avec le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement, on m'avait dit que cette mesure allait être très temporaire. Elle concerne les congés de carnaval. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est d'entendre que cette mesure est prolongée à nouveau jusqu'au 1er avril", déplore le Commissaire européen.



Ce dernier estime que l'on doit essayer de respecter les décisions prises ensemble au niveau européen pour coordonner cette libre circulation "qui est une liberté fondamentale". Il regrette aussi la manière dont les décisions sont prises. "Nous demandons qu'il y ait un vrai débat politique". "La prolongation ne nous paraît pas être une bonne mesure", précise-t-il.

Cette interdiction des voyages non-essentiels à l'étranger pourrait être levée avant le 1er avril, ont indiqué le ministre-président wallon Elio Di Rupo et la vice-Première ministre Groen Petra De Sutter, présents en plateau. Une évaluation de cette mesure aura lieu lors du prochain comité de concertation prévu le 26 février, ont-ils rappelé, complétant les propos tenus vendredi par le Premier ministre Alexander De Croo. "Je n'exclus pas que l'interdiction soit levée. Mais il pourrait rester 'fortement recommandé' de ne pas se rendre à l'étranger", a dit Elio Di Rupo.

