Différentes actions des gilets jaunes ce samedi: "Ils demandent une baisse du prix de l'électricité" (vidéo)

Les actions des gilets jaunes se poursuivent ce samedi. Avec notamment ce rassemblement devant le siège d'Engie-Electrabel à Bruxelles. Les gilets jaunes y dénoncent l'augmentation des factures d'énergie.

Les gilets jaunes se sont rassemblés devant le site d'Engie-Electrabel, à Bruxelles vers midi. Ils demandent une diminution du coût de l'électricité ou par exemple une baisse de la TVA de 21 à 6% sur l'électricité. "Il s'agit d'une action symbolique devant le siège d'Engie-Electrabel, a rapporté notre journaliste envoyé sur place pour RTL INFO, Loïc Parmentier. Ils sont une vingtaine".

D'autres rassemblements ont eu lieu à Bruxelles, comme devant la gare du nord. "Là, ils étaient une quarantaine pour une action autorisée par le bourgmestre de Schaerbeek, décrit notre journaliste. Une sorte d'assemblée générale pour essayer de déterminer une liste de revendications et se structurer".





Des actions à Mons, Namur

Une cinquantaine de gilets jaunes, selon la police, ont aussi mené une action de sensibilisation à Namur. Les militants ont tenu à rendre hommage à Roger B., le gilet jaune percuté et tué par un camion vendredi soir sur la E25. On a ainsi pu voir une pancarte "On lâche rien pour Roger", slogan repris à haute voix par les manifestants.

L'hymne des révolutionnaires italiens "Bella Ciao" a également résonné, alors que les contestataires distribuaient des tracts aux automobilistes pour leur expliquer leurs revendications et les inciter à rejoindre le mouvement. Hormis quelques rares conducteurs un peu agacés car ralentis, l'action a été très bien accueillie et s'est déroulée dans le calme et la bonne humeur, souligne la police. L'opération s'est terminée vers 12h30.

Une grande partie d'entre eux a ensuite pris la direction de Mons, où un grand rassemblement a démarré à 14h00 devant l'Imagix. "L'idée c'est d'unifier tous les gilets jaunes du pays, d'être en masse à certains endroits", a expliqué Marcel Guillaume, un des militants namurois. "Auparavant, nous agissions de manière isolée, chacun dans notre ville, mais maintenant nous essayons vraiment de nous rassembler, tant dans l'action que dans la réflexion." "Non, le mouvement ne s'essouffle pas et personnellement je suis très optimiste", a-t-il conclu.



Un cortège en hommage à Robert, le gilet jaune décédé

En soutien à Roger et sa famille, les gilets jaunes se réunissent également à la gare des Guillemins à 14h00. Ils entameront ensuite une manifestation dont le parcours est le suivant: place des Guillemins, rue des Guillemins, avenue Rogier, boulevard d'Avroy, boulevard de la Sauvenière, place de la Republique française, place St-Lambert, rue Gerardrie puis le piétonnier de l'hyper centre, avant une dislocation prévue au Pont d'Avroy.