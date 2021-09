Dimanche sans voiture: quel impact sur la qualité de l'air? Est-ce réellement bénéfique?

Un jour de répit pour nos oreilles et nos poumons. Dès 9h30, ce dimanche matin et jusqu'à ce soir, les véhicules motorisés ne pourront plus rouler dans Bruxelles, St-Ghislain et Morlanwelz. Un rendez-vous annuel festif qui fait la part belle aux solutions de mobilité alternatives. Que ce soit à pied, à vélo, en roller, en trottinette ou encore à cheval, l'idée est de profiter autrement du bitume.

L'effet d'une journée sans voiture a un effet positif direct sur la qualité de l'air: on peut parler d'une diminution de 20 à 25% d'émission des polluants lors d'un dimanche sans voiture par rapport à une journée de semaine. La différence est cependant très peu mesurable par rapport à un dimanche normal, nous explique Docteur Van der Brempt, pneumologue à la Clinique Saint-Luc à Bouge. "On a une diminution des oxydes d'azote liés à la pollution automobile, une diminution du monoxyde de carbone. Quelques heures avec un air plus propre n'est pas suffisant pour modifier la santé de la pollution. Dès le lundi suivant, la pollution reprend le même niveau que le lundi précédent", éclaire le professionnel.

Le trafic automobile mondial représente environ 35% des émissions de gaz à effet de serre. La pollution de l'air a des effets néfastes sur 3 grands domaines de notre santé: les maladies respiratoires, les maladies cardio-vasculaires et le cancer. La pollution de l'air est responsable du décès de 6 à 9 millions de personnes chaque année dans le monde, dont 800.000 décès par an en Europe.