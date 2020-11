Diminution importante du nombre de cas dans les écoles grâce aux congés d'automne

(Belga) Du 16 au 22 novembre, 574 cas de Covid-19 ont été signalés aux équipes de promotion de la santé à l'école (PSE), indique l'Office national de l'enfance (ONE) jeudi dans un communiqué. Parmi les élèves de l'enseignement fondamental et secondaire, 384 cas ont été détectés.

Il y a eu 421 cas de Covid-19 rapportés parmi les élèves et étudiants (13 en maternelle, 100 en primaire, 271 en secondaire et 37 dans l'enseignement supérieur hors université) et 148 parmi les membres du personnel des écoles. Aucune précision n'a été apportée pour cinq d'entre eux. Le nombre de cas est nettement inférieur à celui de fin octobre et est similaire à celui de mi-septembre. Avec certaines variations régionales, il est un peu plus élevé dans les provinces de Hainaut et de Namur qu'à la mi-septembre, et un peu moins dans les autres provinces. "Les congés d'automne de deux semaines et l'enseignement à distance les 28, 29 et 30 octobre pour les secondaires ont donc eu un effet important sur le nombre de cas à l'école", analyse l'ONE. Le nombre total de mises en quarantaine est, lui aussi, moins élevé. Au total, 793 élèves et étudiants, ainsi que 58 membres du personnel ont été écartés entre le 16 et le 22 novembre. Ce qui porte à 851 le nombre total de nouvelles mises en quarantaine. L'Office de la naissance et de l'enfance, grâce à la collaboration des services de promotion de la santé à l'école et des centres psycho-médico-sociaux du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (CPMS-WBE), participe avec l'Agence pour une vie de qualité (Aviq) et la Commission communautaire commune (Cocom) au suivi et à la gestion de la pandémie de coronavirus en milieu scolaire. Le relevé des cas de Covid-19 signalés par les services PSE et centres PMS-WBE dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles entre le 16 et le 22 novembre concerne environ 361 établissements scolaires. (Belga)