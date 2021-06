Dinner in the sky à la Place des Martyrs: une localisation peu adéquate pour le MR

(Belga) La présence, du 11 au 27 juin, de Dinner in the Sky, expérience gastronomique à 50 mètres de hauteur, à la place des Martyrs, à Bruxelles, ne fait pas plaisir à l'opposition MR du conseil communal de la Ville, est-il ressorti lundi soir d'une interpellation de l'Echevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI) par Geoffroy Coomans de Brachène.

L'élu libéral a affirmé que des riverains avaient été choqués à l'annonce de cette installation temporaire sur cette place sous laquelle 466 résistants/héros de la Révolution belge, dont l'auteur de la Brabançonne, sont enterrés. Pour le surplus, le conseiller MR a déploré que l'événement privatisait la place pour un peu plus de deux semaines en y amenant son lot de nuisances sonores. Dans sa réponse, l'échevin a souligné que le comité d'accompagnement était bien conscient du caractère historique de la place. Selon lui, l'installation provisoire a été réduite au minimum. Les cuisines et sanitaires ont été aménagés dans un nouvel hôtel du pourtour. Il a été vérifié que la grue n'empiète pas sur la crypte. La volonté des autorités de la Ville est de veiller à mettre en valeur des aspects culturels et historiques de la place pour mieux la faire connaître, a-t-il encore dit. (Belga)