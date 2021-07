DIRECT Inondations: au moins 11 morts et 4 disparus, le pic de crue attendu ce matin à Liège

La Wallonie, principalement la province de Liège, a subi des inondations comme elle en a rarement vécu au cours des dernières décennies. On déplore plusieurs morts. Des milliers d'habitants ont dû être évacués et un aussi grand nombre est bloqué à son domicile par les cours d'eau en crue.

LE DIRECT RTL INFO

8h - CLABECQ (BRABANT WALLON) : "Quelques coulées de boue et peu de véhicules", nous rapporte notre journaliste

Les pompiers ont dû travailler jusque 3h du matin, à heure laquelle les averses ont cessé. Notre journaliste Benjamin Vandevelde se trouvait au bord du canal Bruxelles-Charleroi. "Le débit est plus calme que la première fois que je suis passé vers 5h ce matin. Malheureusement, il y a pas mal de déchets parce qu’à 10 mètres de moi, le Hain se jette dans le canal et a fait céder un bassin censé retenir ces déchets", nous explique-t-il.

Il y a encore 70 centimètres de marge avant que le canal ne déborde. "Si je me trouve ici ça n’est pas pour rien. C’est le quartier du 45, un quartier à Clabecq qui est souvent inondé et d’ailleurs les rues sont pratiquement vides, il y a quelques coulées de boue et très peu de véhicules. Les riverains les ont tout simplement parqués un peu plus haut sur la chaussée pour éviter les dégâts. Les riverains que j’ai rencontrés sont soulagés de ne pas avoir eu de dégâts parce qu’il y a 10 ans il y a déjà eu de très graves inondations ici", nous détaillait notre journaliste.

7h45 - GRIVEGNEE (LIEGE) : un centre d'accueil d'urgence mis en place

Un centre d'accueil d'urgence a été mis en place hier pour la population à Grivegnée, en province de Liège. Des milliers de Liégeois ont dû quitter leur domicile. Notre journaliste Sébastien de Bock se trouvait sur place ce matin.

7h10 - JEMELLE (NAMUR) : lendemain d'évacuation

Le village de Jemelle à Rochefort a été entièrement évacué ce jeudi. L'armée a même été déployée en renfort car la situation que connaît toute la commune comme ailleurs est inédite. "C'est un lent retour à la normale car l'eau s'est retirée mais il reste encore des quartiers encore immergés au centre de Rochefort", nous expliquait notre journaliste sur place Olivier Patzelt. Notre journaliste décrit une forte odeur de mazout qui se dégage de l'entité de Rochefort. "C'était surtout hier l'apocalypse. Aujourd'hui, on retrouve un peu de sérénité", confiait un riverain.

6h30 - BILAN: 11 morts et 4 disparus

Le premier bilan fait était de 11 morts et plusieurs disparus. Un quinquagénaire s'est noyé dans sa cave à Aywaille, un deuxième décès a été rapporté du côté d'Eupen. Cinq personnes sont également mortes dans les inondations à Verviers et une à Pepinster, où un pont et une dizaine de maisons se sont effondrés. Dans la soirée, un quinquagénaire est décédé à Philippeville, alors qu'il tentait de retirer des branches qui obstruaient une canalisation. Les corps sans vie de deux personnes ont également été découverts à Chaudfontaine.

Quatre personnes sont également portées disparues, dont une adolescente de 15 ans emportée par les flots de l'Ourthe à Rendeux, dans la province de Luxembourg. Les trois autres sont introuvables depuis que le canot de sauvetage dans lequel elles se trouvaient, lors d'une opération de sauvetage menée à Pepinster, a chaviré.

6h25 - LA SITUATION SUR LES COURS D'EAU CE MATIN

Province de Liège, la plus problématique

Avec la Meuse, qui a débordé, le long des quais, le niveau est stabilisé à l'heure actuelle. Mais c'est plutôt en cours de matinée, qu'on devrait atteindre le pic de crue sur place. A Liège, de nombreux quartiers ont été évacués.

Le niveau d'eau est à la hausse pour la Mehaigne et ses affluents : dans les zones de Burdinnes, Huy et Wanze. On observe une stabilisation voire une tendance à la baisse pour l'Ourthe, la Lesse, et la Lhomme.



Les autres provinces restent en alerte de crue

A Arlon, dans le sud de la province de Luxembourg, la situation reste critique.

Pour le Namurois, la capitale wallonne, Dinant, Houyet et Rochefort sont également impactés. Les niveaux de l'Hermeton sont toujours à la hausse, pour la Haute Meuse.

En Brabant Wallon, c'est la Senne qui pose le plus de problèmes. Son niveau remonte du côté de Rebecq. Dyle, Gette et Canal Charleroi Bruxelles sont stabilisés, la décrue doit commencer.

Dans le Hainaut, des débordements sont attendus, essentiellement le nord de la province et dans la région de Mons (Gyvry, Harmignies, Ciply). A Charleroi, l'Eau d'Heure et les régions de Nalinnes sont un point critique.

6h20 - ELECTRICITE: plus de 20.000 personnes sans électricité

Plus de 21.000 personnes sont sans électricité au sud du pays en raison des intempéries, selon le décompte du gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité et de gaz en Wallonie, Ores. "Les conditions d'accès au réseau de distribution électrique sont très compliquées", décrit le gestionnaire sur son site internet.

6h08 - MAASMECHELEN (LIMBOURG) : Evacuation des habitants

La cellule de crise de la commune de Maasmechelen demande instamment l'évacuation des habitants de Meeswijk, Leut et Vucht-dorp en raison du risque croissant de crue de la Meuse. C'est ce qu'ont indiqué les autorités communales jeudi soir. Les habitants sont invités à se mettre à l'abri chez des proches. Un ordre d'évacuation obligatoire pourrait suivre.

6h02 - MARCOURT (LUXEMBOURG) : une adolescente de 15 ans toujours portée disparue

La cellule disparition de la police fédérale a pris le relais dans les recherches visant à retrouver la personne emportée par la rivière mercredi en fin de journée à Marcourt, indique jeudi le commandant de la zone de secours Luxembourg. Le parquet du Luxembourg a confirmé jeudi que les recherches portaient sur une adolescente de 15 ans. La zone de secours Luxembourg a entamé les recherches mercredi en fin de journée avant de passer le relais à la Cellule disparition de la police fédérale plus tard dans la soirée. Jeudi soir, l'adolescente n'avait toujours pas été retrouvée, indique le parquet du Luxembourg.

6h - PROVINCE DE LUXEMBOURG : 800 personnes déplacées

La zone de secours Luxembourg a effectué plus de 2.000 missions ces merscredi et jeudi en raison des inondations qui ont frappé la province du Luxembourg. Environ 800 personnes ont dû être évacuées ou déplacées par les pompiers durant ces deux jours, rapporte le commandant de la zone, Stéphane Thiry.

3h - LIEGE: eau non potable à Huy et Marchin

L'eau de distribution est jugée non potable en raison des conditions météorologiques dans les communes de Huy et Marchin, en province de Liège, communique la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) dans la nuit de jeudi à vendredi.

2h40 - LIEGE: des routes toujours impraticables

La mobilité reste gravement perturbée au sud du pays avec des dizaines de tronçons routiers fermés à la circulation en raison des inondations, selon un bilan de la police fédéral tiré à 01h00 du matin vendredi. La province de Liège est particulièrement impactée avec les centres de Spa et Theux inaccessibles. Un trou dans la chaussée et un éboulement en travers de la route sont aussi constatés dans cette province.

2h30 - BRABANT WALLON

Pour faire face aux inondations et alertes de crue des cours d'eau en province du Brabant wallon, les équipes d'intervention étaient toujours à pied d'oeuvre vers 23h00 jeudi, communique le centre de crise provincial. Toutes les personnes évacuées ont été prises en charge, soulignent les autorités, qui invitent à la prudence.

2h - WALLONIE: des cours d'eaux encore en hausse

Si la tendance est à la baisse ou à stabilisation pour de multiples cours d'eau ayant atteint des seuils de crues inouï en Wallonie, d'autres toutefois entrent en phase d'alerte ou sont encore à la hausse au sud de la région, selon une mise à jour de l'état des eaux en Wallonie vers minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, par la direction générale opérationnelle des voies hydrauliques wallonnes.

Infos de la nuit :

0h - HAL (BRABANT FLAMAND) également touchée

Dans le Brabant flamand, la ville de Hal a également dû faire face, jeudi, à de nombreuses précipitations, provoquant l'inondation de plusieurs rues et maisons. Les services d'urgence sont toujours sur place pour apporter leur aide si nécessaire, et la ville suit de près la situation, a fait savoir le conseil communal.

23h30 - LIMBOURG: toutes les communes doivent évacuer



Toutes les communes le long de la Meuse dans le Limbourg procéderont à des évacuations préventives dans les zones exposées aux inondations, confirme jeudi soir le gouverneur du Limbourg, Jos Lantmeeters. Cela concerne les communes de Maasmechelen, Lanaken, Maaseik, Dilsen- Stokkem et Kinrooi.

23h10 - LIEGE: débordement de la Meuse sur les quais, stabilisation de la situation jeudi soir

En raison des fortes précipitations, le niveau de la Meuse continue de s'élever dans le centre-ville de Liège et l'eau a débordé à différents endroits, signalait la porte-parole de la zone de police de Liège jeudi soir. Une montée constatée le long de plusieurs quais en bordure de Meuse: quai de Maastricht, quai de la batte, quai Gloesener, quai des Ardennes. Une situation vécue durant un temps sur le quai Timmermans vers Sclessin. Peu après 22h30, le niveau de l'eau semblait se stabiliser dans le centre de Liège selon la zone de police.

23h - CHAUDFONTAINE (LIEGE) : deux corps sans vie retrouvés

La province de Liège reste fortement touchée par les inondations et les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le territoire. Jeudi soir, les pompiers des différentes zones de secours étaient toujours sollicités et sur le pont. Les corps sans vie de deux personnes ont d'ailleurs été découverts à Chaudfontaine.