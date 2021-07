DIRECT Inondations: 80% des maisons d'Angleur et de Chênée inspectées par la police

Les violentes intempéries et inondations qui ont frappé la Belgique ont fait de nombreux morts dans le sud du pays. Le nombre de victimes confirmées s'est alourdi et s'élève désormais à 27 personnes et 103 citoyens toujours présumés portés disparus et injoignables.

Etat des eaux en Wallonie mis à jour le 18/07/2021 à 9h00





7h - 80% des maisons d'Angleur et de Chênée inspectées par la police

Les opérations de nettoyage, de déblayage et les inspections des lieux dans les zones les plus touchées de Liège ont continué durant toute la journée de samedi. Le porte-parole de la zone de police a indiqué samedi soir que les maisons d'Angleur et de Chênée avaient été inspectées à 80 %.



Si la situation et l'accès à ces zones restent parfois délicats, le travail des secours et des citoyens ne fait que commencer. Alors que le niveau de l'eau ne cesse de baisser, avec par exemple l'ouverture des portes de flots de la station de pompage permettant l'évacuation des eaux de Kinkempois (Angleur) vers la Meuse, les citoyens découvrent l'ampleur des dégâts. Mobilisée depuis le début de ces intempéries, la zone de police a déjà visité des centaines d'habitations afin de s'assurer que personne ne se trouvait encore à l'intérieur des bâtiments. Des autocollants ont été apposés pour laisser une trace du passage des policiers. Samedi soir, aucune nouvelle découverte macabre n'était à signaler après les deux décès confirmés à Angleur vendredi. Au niveau de la circulation, le tunnel de Cointe était toujours inondé.

La zone de police de Liège a également refait un point concernant la mobilité en soirée: l'axe formé par la rue de la Station, le boulevard de Beaufraipont et le boulevard de l'Ourthe à Chênée est rouvert à la circulation sur une bande dans chaque sens et permet le passage sur la E25 entre Chênée et les Ardennes; le quai des Ardennes et le pont de Chênée sont accessibles; la E25 est à nouveau accessible dans le sens Cheratte vers Liège, sur une seule bande de circulation à partir de Wandre; la liaison E25 entre Embourg et Burenville reste fermée dans les deux sens; les quais de la Dérivation et de la Meuse à Liège sont rouverts à la circulation; la route du Condroz (N680) vers Liège est quant à elle rouverte dans les deux sens.

19h58 - Seuls la Mehaigne et ses affluents restent en phase d'alerte de crue samedi soir



Les niveaux des cours d'eau en Wallonie continuaient à être orientés à la baisse samedi soir. Seule la Mehaigne et ses affluents dans les provinces de Namur et de Liège restant en phase d'alerte de crue, selon le dernier bilan de la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques publié peu avant 19h00. Dans la plupart des provinces, "les niveaux sont orientés à la baisse et la tendance va se poursuivre dans les prochaines heures", précise le service public wallon.



19h40 - L'armée reste mobilisée



L'armée est restée mobilisée ce samedi pour aider les victimes des inondations, indique la Défense en soirée. En région liégeoise, une cinquantaine de militaires participent toujours au déblayage et au nettoyage à Liège même, Trooz et Esneux. Dix-huit autres sont présents à Limbourg et Pepinster. Jusqu'à 14h00, l'armée était également active à Verviers. Elle y fournit pompes, camions et excavatrices. Dans la province de Namur, des dizaines de militaires travaillaient depuis vendredi à la reconstruction de la route àThon-Samson. Ils y ont également construit une digue pour protéger les habitations et ont pompé l'eau des caves. Dans la province de Luxembourg, 4 militaires coordonnent le hub logistique de Marche-en-Famenne tandis que dans le Brabant wallon, une quarantaine d'entre eux participent au déblayage et au nettoyage des zones touchées. Plusieurs hélicoptères sont également en stand-by sur les bases de Beauvechain et Bierset. Un hélicoptère de la protection civile française, lui, est stationné à Liège, au côté d'un appareil italien. Enfin, la caserne de Spa est prête à accueillir des sinistrés pour la nuit, précise la Défense.

19h07 - Un habitant de Mettet décède à l'hôpital après être tombé dans la Biesme



Un habitant de Mettet est décédé samedi matin des suites de sa chute dans la Biesme jeudi, indique le chef de corps de la zone Val de Sambre, Marc Gilbert, confirmant une information du journal L'Avenir. L'homme qui allait avoir 70 ans avait été emporté sur plusieurs dizaines de mètres, avant d'être secouru par des témoins secondés par des pompiers. Resté plus de 30 minutes dans la Biesme en pleine crue, il avait avalé beaucoup d'eau. Hospitalisé dans état critique, il a finalement perdu la vie samedi. C'est la seconde victime dénombrée à la suite des intempéries en province de Namur. Une autre personne est également décédée à Philippeville.

18h09 - "La Belgique va demander l'activation du fonds de solidarité de l'UE"

La Belgique va demander l'activation du fonds de solidarité de l'Union européenne, a annoncé samedi le Premier ministre Alexander de Croo en marge d'une visite à Maaseik. "Les premiers contacts ont déjà été pris et il en ressort que la Belgique a de grandes chances de pouvoir bénéficier de cette aide", a assuré le Premier ministre selon qui les dégâts devraient se monter à plusieurs centaines de millions d'euros.

17h37 - 27 décès et 103 disparus

Depuis ce matin, le travail des services de secours se poursuit dans l'ensemble des zones sinistrées. Le nombre de victimes confirmées s'est alourdi et s'élève désormais à 27 personnes. A l'heure actuelle, 103 citoyens sont toujours présumés portés disparus et restent injoignables. Plusieurs facteurs peuvent toutefois expliquer ce nombre élevé: de nombreuses personnes se trouvent actuellement sans moyen de communication à la suite de la perte de leur téléphone, ou en raison de l'absence de moyens pour recharger leur batterie. Certaines d'entre elles ont également pu être emmenées dans un hôpital sans papiers d'identité et n'ont pas encore eu l'occasion de se manifester auprès de leurs proches. Les autorités encouragent dès lors les personnes qui n'ont pas encore eu de contacts avec leurs proches pour ces différentes raisons de se signaler le plus rapidement possible aux services de secours. "Et si vous restez sans nouvelles d'un proche, nous vous invitons à prendre contact avec votre zone de police locale qui rassemble les informations sur les personnes disparues", ajoutent-elles.