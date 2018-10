Doit-on garder l'heure d'hiver ou l'heure d'été? Cette chercheuse a son avis tranché

A trois heures du matin, il ne sera que 2 heures. Ce soir, il faudra donc reculer les aiguilles de tous les appareils qui ne se règlent pas automatiquement. Ce sera peut-être l’une des toute dernière fois que nous changerons d’heure puisqu’il est question de supprimer cette habitude. Reste encore aux différents pays à choisir s’ils préfèrent rester à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver… Et ce ne sera pas une mince affaire !

Continuer à remonter ou à avancer sa montre, de plus en plus d’Européens doutent. Alors, heure d’été, ou heure d’hiver ?

"Heure d’été!", suggère une maman. "L’heure d’hiver, je trouve ça moins agréable. Il fait noir beaucoup plus tôt. Pour moi, le changement d’heure n’est pas profitable, même pour les petits, ça les chamboule très fort."



1 Belge sur 3 estime que la lumière influence sa productivité



"Au final on perd le soir l’heure qu’on gagne le matin", remarque un étudiant. "Du coup, je ne sais pas si ça change quelque chose pour moi mais apparemment énergétiquement parlant, ça change."

"Les gens ont besoin de lumière, ça serait peut-être mieux d’avoir directement l’heure d’été", note une autre passante interrogée.

1 Belge sur 3 estime que la lumière influence sa productivité. Pourtant, l’heure d’hiver serait davantage adaptée à notre horloge biologique, qui a besoin de cette lumière pour dicter son rythme.





La lumière du matin plus efficace

"La lumière passe par les yeux et traverse notre rétine pour aller vers le cerveau et synchroniser cette horloge", explique Christina Schmidt, chercheuse FNRS au centre de chronobiologie du sommeil de l’Université de Liège. "Donc c’est un effet biologique bien connu. Il est connu aussi que c’est la lumière du matin qui est le plus efficace pour synchroniser cette horloge-là".





Conséquences sur notre sommeil et sur notre fatigue



Le désavantage de l’heure d’été est que les troubles liés à l’organisme pourraient s’accentuer. "Le corps aura plus difficile à comprendre que c’est l’heure du lever. Du coup, cela peut avoir des conséquences sur notre sommeil et sur notre fatigue. Mais on sait aussi que désynchroniser cette horloge peut être associé à une augmentation des risques de type cardio-vasculaire."

L’heure d'huver permettrait enfin de réduire considérablement les risques de dépression saisonnière.