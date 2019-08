Dominique, gérante du camping "Le Pachy" à Fosses-la-Ville: "Dès fois, la nuit, on m'appelle"

Focus sur ceux qui s’activent pendant les vacances. Des travailleurs de l’ombre, qui font que votre séjour est réussi. Aujourd’hui, la rédaction s’est intéressée au métier de gestionnaire de camping. Un job à temps plein, très social, où il faut savoir toucher à tout.

Dominique est gérante du camping "Le Pachy", situé à Fosses-la-Ville. Son début de journée: les conteneurs. Et devant, plusieurs poubelles, certains résidents ne profitant pas des trois passages quotidiens.

Dominique doit donc veiller à la propreté du camping et des 300 emplacements. Avec une capacité de 500 résidents, il y a du boulot. D’autant que certains ont parfois du mal à s’y retrouver dans le tri des déchets.

Pour Roger, un résident, cette proximité avec la patronne, c’est un réel plus. "On n'a jamais de problème, mais quand on en a un, on sait qu'elle est là".

On l’aime aussi, ici, pour sa gentillesse avec les enfants, mais aussi avec les plus âgés. Prendre des nouvelles des vacanciers, cela fait aussi partie des critères pour des vacances réussies.

Mais le social ne suffit pas, pour contenter tout le monde, Dominique doit aussi pouvoir régler des problèmes parfois techniques. Un fusible qui saute ? C'est Dominique qu'on appelle.

Quand la journée se termine, il ne reste plus qu’à ranger les abords de la piscine. Pas de doute, dans son camping, Dominique contribue au bien-être de tous les vacanciers.