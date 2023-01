Dominique Persoone, célèbre chocolatier belge, a ouvert une usine de chocolat à l'Est du Congo: son organisation valorise les emplois

Il y a 3 ans, Dominique Persoone, célèbre chocolatier belge, a ouvert une usine de chocolat à l'Est de la République démocratique du Congo, une région où le cacao est cultivé, mais où le chocolat est très peu consommé.



Des fèves de cacao sont commercialisées depuis de nombreuses années sans savoir que cet or brun pouvait devenir une vraie force économique. Il s'agit de la première du pays qui compte pourtant 10.000 exploitations de fèves de cacao.



Le projet a été initié par Dimitri qui a été rejoint très vite par Dominique Persoone, élu meilleur chocolatier de Flandre. Il élabore une recette pour travailler le chocolat de la fève à la tablette et transmet sa passion au Congolais.



"J'aime son arôme naturel de cacao", confie le chocolatier. L'usine emploie aujourd'hui une trentaine de personnes. Dans son organisation, il n'y a pas d'appareil haute technologie, mais des techniques qui valorisent les emplois.



Roger Marora, responsable de production, a fait sa première visite en Belgique. "Quand Dominique est venu, il a dit: "combien ont déjà goûté du chocolat?", et j'étais l'unique. Les autres n'avaient jamais goûté ni vu du chocolat. Ce jour-là, c'était merveilleux qu'ils puissent goûter du chocolat venu de la Belgique. Ils étaient enthousiasmés à apprendre et à faire ce chocolat", explique-t-il.





Chaque mois, une tonne et demie de chocolat est confectionnée dans l'usine. Les employés produisent aussi du café et des graines de chia destinés essentiellement à l'exportation.