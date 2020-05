Douche froide pour le personnel soignant: deux décisions du gouvernement passent très mal

En direct dans le "RTLINFO 13H", Yves Hellendorf, secrétaire national du syndicat chrétien CSC, revient sur deux décisions du gouvernement touchant directement au personnel médical.

Les médecins et infirmiers sont en première ligne depuis le début de cette crise un personnel, mais ils ont reçu une douche froide avec deux décisions du gouvernement. Notre journaliste Olivier Schoonejans interrogeait Yves Hellendorf, secrétaire national du non-marchand pour le syndicat CSC, dans le RTLINFO 13H.

Le premier texte, c'est cet arrêté royal qui prévoit que le personnel de santé pourrait être réquisitionné en cas de pénurie. Qu'est-ce que ça signifie ?



Ça signifie que si le gouvernement a constaté, à un moment donné, qu'il manque de personnel dans un hôpital dans un service, il pourrait aller chercher du personnel n'importe où et le replacer dans ces institutions où il manquerait du personnel. Et ceci dans le cadre des pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire avec une incapacité de contester.



Il y a un autre texte qui indique le personnel qui n'est pas qualifié puisse porter des actes infirmiers. Comment est-ce que vous réagissez à ce à ce texte-là ?



Nous réagissons très mal aux deux textes. Le deuxième dit qu'après tout il ne faut peut-être pas être extrêmement qualifié pour faire des actes infirmiers. Donc, vous devez bien vous rendre compte que le personnel infirmier qui a vécu ces dernières semaines un investissement énorme, qui a dû développer des compétences extrêmement pointues en matière de santé publique, d'hygiène hospitalière. Ce personnel qui s'est motivé et qui a été flexible qui reçoit des coups de couteau dans le dos de la part de la ministre. À savoir que "attention vous êtes des lâches, si jamais vous ne voulez pas vous mettre au service de la population, on viendra vous chercher avec un bâton", ça c'est de la réquisition. Et le deuxième message, "Vous savez après tout n'importe qui pourrait venir travailler à votre place.



Mais enfin, où est-on ? Il y a vraiment là encore un couac énorme de communication vis-à-vis des gens. On nous dit 'attention on fait appel à votre responsabilité dans le cadre des contacts sociaux, des masques etc. et à côté de ça, on dit à ce personnel qu'on a porté aux nues pendant des mois et des mois : "vous êtes à la fois des lâches et des incompétents". C'est fou !



