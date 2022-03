Drame de Strépy-Bracquegnies: "C'est tout sauf volontaire, mon client est anéanti", assure l'avocat du conducteur présumé

Le parquet de Mons a indiqué lundi après-midi que les autorités judiciaires "ont une idée précise" de qui était au volant de la voiture qui a foncé dans la foule dimanche matin à Strépy-Bracquegnies, faisant six morts, 10 blessés graves et 27 blessés plus légers.

Selon nos confrères de la DH, Paolo, le présumé conducteur, serait "anéanti", a affirmé son avocat. "C'est tout sauf volontaire", a-t-il indiqué. Son client serait "complètement anéanti" et "ne s'explique pas ce qu'il s'est passé."

Paolo était "en état de choc" après l'accident ajoute son avocat et n'aurait que "des souvenirs parcellaires. Mon client ne s'explique pas ce qu'il s'est passé."

"Il réserve ses explications à la juge d'instruction", a conclu son avocat.

Le juge d'instruction doit entendre les deux personnes présentes dans la voiture

"La juge d'instruction doit entendre les deux personnes qui étaient dans la voiture ce lundi en fin d'après-midi ou dans la soirée, voire même la nuit", a indiqué de son côté le porte-parole du parquet de Mons. Le procureur général de Mons, Ignacio de la Serna, avait évoqué lundi matin sur BEL RTL un éthylotest positif pour l'un des deux hommes - a priori pas le chauffeur -, mais des prises de sang doivent permettre de le vérifier ainsi que de voir s'il y a eu consommation d'autres drogues, comme de l'ecstasy ou autres", a-t-il ajouté. Les deux hommes, deux cousins âgés de 32 et 34 ans originaires de La Louvière et prénommés Paolo et Nino, selon la presse, étaient de retour de boîte de nuit et avaient ramené une jeune femme chez elle peu avant d'aller emboutir le cortège de ramassage de gilles.