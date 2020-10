Dries Vanthoor et WRT (Audi) en pole provisoire des 24 Heures de Spa-Francorchamps

(Belga) L'Audi de l'équipe belge WRT pilotée par Dries Vanthoor/Christopher Mies/Kelvin van der Linde (Bel/All/Afs) a réalisé la meilleure moyenne ce jeudi soir lors des qualifications des 24 Heures de Spa-Francorchamps.

Quatre séances de 15 minutes, une par pilote, étaient prévues ce jeudi soir pour les qualifications des 24 Heures de Spa-Francorchamps sur une piste humide. L'enjeu principal pour les concurrents était de se placer dans les 20 premiers afin de se disputer la pole position ce vendredi lors de la Super Pole. Au jeu de la moyenne du meilleur chrono de chaque pilote, c'est le trio Vanthoor/Mies/van der Linde qui a été le plus rapide en 2:35.097 devançant de 185 millièmes la Porsche de Matt Campbell/Patrick Pilet/Mathieu Jaminet (Aus/Fra/Fra) et d'une seconde l'Audi de Frédéric Vervisch/Mattia Drudi/Patric Niederhauser (Bel/Ita/Sui). Deux autres Belges sont qualifiés pour la Super Pole. Charles Weerts (Audi) a terminé 8e avec l'Allemand Frank Stippler et le Suisse Edoardo Mortara juste devant Laurens Vanthoor (Porsche), accompagné par le Néo-Zélandais Earl Bamber et le Britannique Nick Tandy. Parmi les déceptions, aucune BMW et Bentley ne pointe dans le Top 20. Maxime Soulet partira depuis la 26e place. Pour les autres Belges, 36e temps pour Baptiste Moulin (Lamborghini), 40e pour Adrien De Leener (Porsche), 42e pour Maxime Martin (Aston Martin), 44e pour Louis Machiels (Ferrari), 52e pour Benjamin Lessennes (BMW), 53e pour Stéphane Lémeret (Bentley) et enfin 55e temps pour Pierre-Yves Paque et Grégory Paisse (Audi). La Super Pole aura lieu ce vendredi à 18h20. (Belga)