Du CHANGEMENT dans les écoles: il faudra plus de cas positifs au Covid au sein d’une même classe pour qu’elle ferme

Alors que le comité de concertation se réunit ce mercredi après-midi pour resserrer la vis et prendre des mesures supplémentaires, dans les écoles, il y a du changement concernant la fermeture des classes. Les établissements scolaires devront désormais attendre que plus d’élèves soient positifs au sein d’une même classe avant de la fermer.

Une nouvelle circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été envoyée ce mardi 16 novembre à toutes les écoles du réseau. Celle-ci met en avant un nouveau système de gestion de cas Covid et des contacts dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un changement qui pose question. Vous avez en effet été nombreux à pousser le bouton orange Alertez-nous pour nous le signaler. A la lecture de cette circulaire, on comprend que les écoles devront désormais attendre que plus de cas soient positifs au Covid au sein d’une même classe avant de la fermer. Un système dit "simplifié" avec la mise en place d’un "emergency brake" (frein d'urgence), comme le souligne l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) dans son communiqué.

Auparavant, il fallait deux cas positifs avec un lien épidémiologique avéré au sein d’une même classe pour que celle-ci ferme. "Les analyses étaient faites par le Service de Promotion de la santé à l’école (PSE) pour déterminer que les deux cas étaient bien liés. Alors on parle de cluster", explique Marie-Claire Henry, gestionnaire de crise de l’ONE. "Mais on pouvait avoir quatre élèves positifs dans une même classe et qu’ils aient attrapé le virus ailleurs qu’à l’école, alors il ne s’agissait pas d’un cluster et on ne fermait pas la classe", précise-t-elle.

Un quart de contaminations dans une classe pour qu'elle ferme



Aujourd’hui, la notion de cluster est abandonnée et peu importe le lien épidémiologique, la classe fermera à partir d’un quart de contaminations dans une classe. "Lorsque 25% d’élèves au sein d’une même classe sur une période de 7 jours sont déclarés positifs, l’équipes PSE ferme la classe pour une période de 10 jours. Tous les élèves sont en quarantaine, quel que soit leur statut vaccinal, et peuvent lever la quarantaine s’ils sont testés négatifs au 7ème jour", peut-on lire dans le communiqué de l’ONE.

Autrement dit, tous les cas seront traités individuellement comme c’est le cas actuellement dans la société. "Avec ce système, il n’y a plus moyen de déterminer les liens épidémiologiques. C’est le call center qui gère et le PSE intervient après", souligne la gestionnaire de crise de l’ONE. Le call center, c’est-à-dire le tracing, prendra contact avec l’élève positif et celui-ci sera tenu de communiquer la liste de ses contacts à hauts risques, à l’école et en dehors de l’école. Tous les contacts proches devront à leur tour être testés et rester en quarantaine. "On a décidé que chaque fois qu’un cas serait positif dans une classe, on informerait les parents et on demanderait de faire attention pendant 14 jours, à surveiller les symptômes et ne pas aller voir de personnes fragiles. Mais il n’y aura pas de quarantaine", indique Anne-Claire Henry.

On passe d’un tracing très très pointu fait dans la collectivité scolaire à un tracing fait comme dans la société en général

Le PSE de l’école tiendra une liste de contacts afin d’évaluer le nombre de cas par classe. Si, sur une période de 7 jours, 25% de la classe est positive, on active ce qu’on appelle "l’emergency brake" et ce, y compris si les différents cas détectés n’ont aucun lien entre eux. C’est-à-dire : "On ferme la classe, tout le monde est en quarantaine pendant 10 jours mais testé au jour 7, que l’élève soit vacciné ou pas. Tout le monde peut revenir au jour 8 minimum", insiste-t-elle. Pour un enfant qui a déclaré le Covid récemment, il ne devra pas faire le test mais tout de même effectuer la quarantaine.

Le but de la mesure ? Répartir la charge de travail et ainsi alléger la tâche des directions des écoles et des PSE. "Tout le monde est débordé par le nombre de cas mais les PSE et les écoles sont débordés depuis le début de la crise. Cela a pris énormément de place dans leur quotidien. Il y a beaucoup de missions de santé publique qui ne pouvaient plus être faites correctement, comme les bilans de santé."

Si cela ressemble à un assouplissement des règles, pour l’ONE, l’AViQ et la Cocom – à l’initiative de ce nouveau fonctionnement – il n’en est rien. Les classes devront en effet plus rapidement fermer si plusieurs cas surviennent, sans besoin de prouver le lien épidémiologique. "Ce n’est pas un assouplissement des mesures mais on passe d’un tracing très très pointu fait dans la collectivité scolaire à un tracing fait comme dans la société en général", conclut la gestionnaire de crise de l’ONA, rappelant que les jeunes sont moins gravement malades à cause du Covid.

Soulignons que ce nouveau système concerne tant les écoles maternelles et primaires, que le secondaire, dans l'enseignement ordinaire et spécialisé. D'autres établissements comme les centres d'apprentissage (auto-formation, de Technologie Avancée, de dépaysement et de plein air et techniques) sont aussi repris dans la liste.