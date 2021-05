Du changement pour les mariages dès le 9 juin: "On est très contents, c'est le bout du tunnel"

À partir du 9 juin, les cérémonies de mariages pourront réunir jusqu'à 100 personnes à l'intérieur et 200 à l'extérieur, ce qui soulage les prestataires du secteur, fortement impacté par les confinements successifs imposés pour endiguer la propagation du coronavirus. "On est très contents, c'est le bout du tunnel", a réagi mardi auprès de Belga Alexandre Hames, président de la Fédération belge des prestataires de mariage.



Pour l'instant, les mariés peuvent célébrer leur union avec 50 personnes maximum à l'extérieur, chez un professionnel dédié, c'est-à-dire une salle de mariage, un restaurant... La fête à domicile n'est pas permise. Le 9 juin marquera un changement: les cérémonies de mariages pourront s'organiser avec 100 personnes à l'intérieur et 200 à l'extérieur, a annoncé mardi après-midi le Comité de concertation. Des réceptions réunissant maximum 50 personnes à l'intérieur pourront être prévues, en suivant les protocoles fixés pour l'horeca soit, pour l'instant, un maximum de quatre convives par table. La jauge augmentera le 1er juillet, avec, pour les cérémonies, 200 invités en intérieur et 400 à l'extérieur. Les réceptions pourront, elles, accueillir 100 personnes assises dès le 1er juillet et 250 dès le 30 juillet. L'objectif est que plus aucune restriction ne s'applique pour ce genre d'événements dès le 1er septembre. Ces assouplissements sont conditionnés à l'évolution de la situation sanitaire. "C'est le bout du tunnel", s'est réjoui Alexandre Hames, président de la FBPM, organisme fondé durant la crise sanitaire pour faire entendre la voix du secteur marital. "La crise aura fait beaucoup de mal, on a eu des difficultés à se faire entendre", a-t-il regretté.

Les soirées dansantes ne devraient pas pouvoir être organisées avant le 1er septembre mais au vu du "bond en avant" annoncé pour le 9 juin, cette limitation ne semble pas être une déception pour la Fédération. Celle-ci compte environ 450 membres mais veut représenter tout prestataire de mariage.