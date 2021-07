Du cyclisme dès le 24 juillet au marathon le 8 août, les moments forts des Belges aux JO

(Belga) Les Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront du 23 juillet au 8 août. Le sport belge va vivre quelques grands moments grâce à ses 122 sélectionnés. En raison du décalage horaire de 7 heures avec le Japon, il faudra être plutôt du matin pour les suivre. Tous les horaires sont susceptibles d'être modifiés par les organisateurs.

Dès le samedi 24 juillet premier jour complet de compétition (les tournois de football et de softball débutent le 22, l'aviron et le tour préliminaire de tir à l'arc le 23 avec Jarno De Smedt), le pays va vibrer lors de la course cycliste sur route masculine. Wout van Aert et Remco Evenepoel figurent parmi les favoris. Arrivée prévue vers 11h00 belges du matin. Le même jour à 04h45 (11h45 locales), les Red Lions débutent le tournoi de hockey face aux Pays-Bas dans le premier match de la poule B. Le dimanche 25, Nina Derwael et l'équipe féminine de gymnastique abordent en soirée (13h20 en Belgique) les qualifications déjà importantes pour la double championne du monde des barres asymétriques. Auparavant, Charline Van Snick aura disputé son tournoi de judo (-52 kg) et Jaouad Achab celui de taekwondo (-68 kg). Le lundi 26, les triathlètes masculins se lanceront à l'eau dès 6h30 locales (23h30 le dimanche 25 en Belgique). Marten Van Riel et Jelle Geens sont de réels outsiders. Le mardi 27, Matthias Casse aborde en favori le tournoi de judo des moins de 81 kg dont la phase finale débute à 10h00 belges. A peu près au même moment (10h20), les Belgian Cats, l'équipe nationale de basket féminine, effectuent leurs débuts olympiques face à l'Australie, 2e nation mondiale (10h20 belges). Si elle s'est classée en ordre utile l'avant-veille, la Belgique disputera en soirée l(à partir de 12h45 chez nous) la finale du concours par équipes de gymnastique. Fanny Lecluyse pourrait aussi nager la finale du 100 m brasse (04h15). Le mercredi 28, retour de van Aert et Evenepoel pour l'épreuve contre-la-montre (07h00). Là encore, ils disposent de réelles chances de s'illustrer. Louis Croenen pourrait aussi disputer sa finale sur 200 m papillon (03h49). Le jeudi 29, Tim Brys et Niels Van Zandweghe vendront chèrement leur peau en finale (s'ils se qualifient) du deux de couple poids légers d'aviron (02h50). En soirée, Nina Derwael est attendue en finale du concours général individuel (12h50 en Belgique). Entre-temps, Toma Nikiforov (-100 kg) aura été le dernier judoka en lice dans le célèbre Budokan. Le vendredi 30, l'athlétisme, sport roi des JO, débutera dans le nouveau stade (vide) de 60.000 places avec d'emblée une finale : le 10.000 m avec Isaac Kimeli (13h30). Possible finale pour Fanny Lecluyse sur 200 m brasse (03h30 belges). Le samedi 31, les relais mixtes à l'honneur avec celui du triathlon (00h35) et peut-être les Blges en finale du 4X400 m d'athlétisme (14h35 belges). Le dimanche 1er août, finale de gymnastique aux barres asymétriques avec normalement Nina Derwael (12h25). Possible finale (course à la médaille) aussi en Laser Radial de voile pour Emma Plasschaert (08h30). Dans la journée, probable quart de finale des Red Lions de hockey. Lundi 2 août, match crucial pour les Belgian Cats face à la Chine pour l'accession en quarts de finale du basket féminin (10h20). Mardi 3 août, début des épreuves individuelles de saut d'obstacles d'équitation avec Niels Bruynseels, Jérôme Guéry et Grégory Wathelet (12h00). Possible finale de K1 1000 m pour Artuur Peters (05h15). Séries du 400 m dames d'athlétisme avec Cynthia Bolingo (02h45). Demi-finale possible des Red Lions. Mercredi 4 août, Nafi Thiam se lance à l'assaut d'un deuxième sacre olympique en heptathlon (2h35). Quart de finale éventuel des Belgian Cats. Finale du saut d'obstacle individuel d'équitation (12h00). Jeudi 5 août, fin de l'heptathlon avec Nafi Thiam à l'issue du 800 m (14h20). Match pour le bronze (03h30) et finale (12h00) du hockey masculin où pourraient figurer les Red Lions. Vendredi 6 août, les Belgian Tornados abordent leurs séries du 4X400 m (13h25). Possibles finales sur 5000 m pour Isaac Kimeli (14h00) et sur 400 m pour Cynthia Bolingo (14h35). L'équipe de jumping dispute les qualifications. Demi-finales du basket féminin avec peut-être la présence des Cats. Samedi 7 août, match pour le bronze en basket féminin (09h00). Finale de l'épreuve par équipes de jumping (12h00) et finales éventuelles en relais 4X400 m pour les Cheetahs (14h30) et les Tornados (14h50). Dimanche 8 août, marathon masculin à Sapporo (minuit) avec Bashir Badi et Koen Naert. Eventuelle finale du basket féminin avec les Cats (04h30). Lotte Kopecky sera l'ultime Belge individuelle en lice à l'occasion de l'Omnium de cyclisme sur piste (03h00). (Belga)