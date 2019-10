Du jamais vu: 2 MILLIONS d’excès de vitesse commis en 6 mois en Belgique

On vient de franchir le cap des 2 millions d'excès de vitesse commis en six mois, selon les chiffres du rapport de la police fédérale pour le premier semestre 2019 publiés dans 7 Dimanche et sur le site Sudinfo.be. Cela n'était jamais arrivé.

Quelque 2.066.930 p.-v.ont ainsi été émis contre 1.927.763 un an plus tôt à la même période. La majeure partie des infractions a été constatée en Flandre, avec 1.494.324 (+7,7 %) dont près d'un tiers rien que dans la province d'Anvers (419.696). En Région bruxelloise, la hausse enregistrée en 2019 est solide: +28 %, pour un nombre total de 142.226 excès de vitesse.

En Wallonie, c'est plutôt le statu quo (+0,7 %), à savoir 430.375 p.-v. contre 427.315 un an plus tôt. Au sud du pays, c'est dans le Hainaut où les conducteurs adeptes de la vitesse sont le plus sanctionnés (123.627 amendes). "Un résultat somme toute logique car il a la population la plus importante (1,3 million)", peut-on lire dans la presse. Avec moins de 500.000 habitants, la province de Namur arrive deuxième (121.048 infractions). Liège, qui pourtant compte 1,1 million d'habitants, ne comptabilise que 95.065 verbalisations. "Ce n'est pas la première fois que les indicateurs sont 'mauvais' à Liège. Est-ce que les policiers sont surchargés et donc font moins de contrôles ou le parquet donne-t-il des consignes? Il faut déterminer où le bât blesse au niveau de la répression", ponctue Benoît Godart de l'Institut Vias (institut belge pour la sécurité routière).