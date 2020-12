Du jamais vu en Belgique: 80 employés au chômage reprennent l'enseigne Caméléon annoncée en faillite le mois dernier

Le 25 novembre dernier, Caméléon est officiellement déclarée en faillite et provoque dans sa chute la suppression de 110 emplois. L'enseigne spécialisée dans la vente de vêtements de marques en déstockage accuse 7 millions d'euros d'endettement et 700.000 euros de pertes en 2019.

Pourtant, un mois plus tard, avec ses deux magasins à Woluwé-Saint-Lambert et Genval, le groupe renaît de ses cendres. Parmi les anciens employés, 80 se sont mobilisés pour reprendre l'affaire, du jamais vu en Belgique.

Avec un statut de candidats repreneurs, les employés vont tout de même rester chômeurs. Après deux mois, le fruit de leur travail et des ventes de cette période sera réinvesti dans la société en échange d'une participation comme actionnaire jusqu'à 24 % des actions. "On s'est vraiment battu pour faire en sorte que la société continue et surtout assurer le maintien de l'emploi", témoigne la porte-parole de ces employés Pascale Switten.

Le parcours avant d'arriver à une réouverture prévue samedi a tout de même été compliqué. "On fait un pas en avant et deux pas en arrière mais une des leçons que j'ai apprise est qu'il ne faut jamais lâcher prise, toujours aller jusqu'au bout", lance Pascale Switten.

