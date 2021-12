Du jamais vu: les magasins de Noël font face à des ruptures de stock sur "quasi tous les produits", comment l'expliquer?

Fabien Delespaul est gérant d'un magasin de décorations de Noël à Gosselies, en province de Charleroi. Il montre à notre équipe des rayons presque vides, une situation inhabituelle, explique-t-il : "Voilà le résultat, quasiment tous les produits sont en ruptures. Ce n'est pas arrivé en 16 ans depuis que je suis patron de ce magasin. C'est historique!" Fabien n’en revient toujours pas. Il y a deux jours, il n’avait même plus un seul sapin en stock : il a dû se faire livrer en catastrophe. Du jamais vu !

Le gérant constate que le panier moyen a doublé par rapport aux autres années : "Je me suis vite retrouvé en rupture. Je n'y croyais pas sur les très grosses pièces qui coûtent entre 100 et 300 euros", explique-t-il. Fabien a vendu "des casse-noisettes fabuleux à 380 euros". Il en avait acheté une cinquantaine mais les a écoulés "directement début octobre, début novembre". Le patron du magasin n'y croit toujours pas: "Ça ne m'est jamais arrivé !"

Le coronavirus, la cause de ces ruptures ?

L’an dernier, personne n’a pu fêter Noël comme il le souhaitait… Tous veulent donc se rattraper cette année, comme en attestent les témoignages recueillis par notre équipe: "On voit les choses en grand, plus de décorations, plus de petits plaisirs aussi", dit l'un. "C'est nécessaire, bien plus que d'habitude", lance l'une. "Avec le covid, c'est vrai que j'ai besoins de plus. De plus de couleurs aussi. Cette année j'ai fait dans le rouge pour plus de gaieté alors que normalement je suis plus dans le naturel", explique une autre.

Dans cet autre magasin, les décorations de Noël sont installées depuis le 27 septembre. Et les ventes ont directement décollé : "Je pense que c'est dû au fait que l'année passée les magasins ont fermé. Cette année, les gens prévoient le coup en se disant qu'il vaut mieux faire les achats maintenant au cas où il y aurait une fermeture", estime la vendeuse, Lays Seghin.

Lays constate également cette année que les décorations de table rencontrent plus de succès qu’habituellement.