Denis Ducarme plaide pour une réouverture de l'horeca le 1er mai: "Le Codeco ne peut pas manger sa parole!"

Les responsables du fédéral et des entités fédérées se retrouveront une nouvelle fois autour de la gestion de la pandémie de Covid-19 mercredi, lors d'un nouveau Comité de concertation. L'interdiction des voyages non essentiels, la reprise de l'horeca, la réouverture des métiers de contact ainsi que la rentrée en présentiel des élèves figurent parmi les points qui seront abordés par les politiques.

Dans une carte blanche, plusieurs experts remettent en cause la stratégie belge de gestion de crise du coronavirus. Ils proposent un plan B pour contrer l'escalade de désobéissance: une sorte de label "covid safe" pour pouvoir rouvrir divers endroits, non plus par secteur, mais de façon plus individualisée. Lieu par lieu, presque pièce par pièce, où serait quantifié le risque selon la qualité de la ventilation, la possibilité de porter le masque, la durée d'exposition.

Pour le député MR Denis Ducarme, il est aussi temps de changer de stratégie. L'ancien ministre partage les arguments présentés par les experts dans leur carte blanche. "Le Codeco (comité de concertation ndlr) doit comprendre que l'on doit basculer en terme de stratégie. Les Belges ont besoin de respirer. Nos indépendants ont besoin de travailler", a-t-il insisté au micro de Fabrice Grosfilley.

Le Codeco ne peut pas manger sa parole

Selon Denis Ducarme, la situation actuelle permet de repenser la stratégie de déconfinement, notamment grâce à l'arrivée des vaccins et des autotests.

Lors du dernier comité de concertation, le 1er mai avait été présenté comme la date de réouverture pour le secteur horeca. Ceci va-t-il être possible? Ou les politiques vont-ils acter un report? Le commissaire corona Pedro Facon, chargé de coordonner la réponse belge à l'épidémie, a annoncé qu'il allait conseiller aux politiques de rouvrir l'horeca mi-mai plutôt qu'au début du mois comme envisagé actuellement.

Pour Denis Ducarme, à l'issue du comité de concertation qui se tiendra ce mercredi, des engagements doivent être respectés. "Le Codeco ne peut pas manger sa parole! Nous devons garantir au minimum à l'horeca une ouverture phasée à partir du 1er mai", a-t-il indiqué au micro de Bel RTL.

Il faut que le premier mai, un acte soit posé

Le député MR plaide pour une réouverture de l'horeca dès le 1er mai. Si cela n'est pas possible en raison de la situation épidémiologique, il estime que l'on pourrait commencer par rouvrir les terrasses, avant de rouvrir entièrement tous les établissements quelques semaines plus tard. Selon ce scénario, les établissements possédant des terrasses pourraient ainsi rouvrir dès le 1er mai. "Je crois que c'est possible et que c'est une hypothèse qui tient la route", a souligné Denis Ducarme.

Avant de marteler: "Il faut que le 1er mai, un acte soit posé et qu'il y ait un engagement si on n'ouvre pas l'ensemble". Selon lui, les protocoles établis et les efforts des restaurateurs et gérants doivent permettre une réouverture. "Pour le 1er mai, des actes doivent être posés pour l'horeca, les plus larges possibles", a assuré l'ancien ministre qui propose également de diminuer la TVA pour les secteurs qui ont été contraints de fermer durant une majeure partie de l'année.

Denis Ducarme plaide également pour une réouverture des métiers de contact le 26 avril.