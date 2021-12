Durant deux semaines, les étudiants du supérieur seront penchés sur leurs syllabus: le blocus commence

La période de fête de fin d’année est synonyme pour beaucoup de vacances et de plaisirs. Mais pour les étudiants du supérieur, le blocus commence. Il débute ce samedi pour près de 240.000 étudiants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nos reporters se sont rendus à Louvain-La-Neuve où des activités d’accompagnement sont organisés.

Une ambiance studieuse régnait dans un amphithéâtre de Louvain-la-Neuve. Le blocus est bel et bien lancé. Beaucoup d'étudiants de premières années découvrent cette période. C’est le cas d’Isaura, apprentie en sage-femme. "C’est le premier blocus, donc je ne sais pas à quoi m’attendre. Mais je pense que ça va aller".

Pour les autres, cette année est plus agréable. Les cours ont été suivis en présentiels. Ils se sentent moins seuls. "A distance, nous n’avons pas suffisamment envie de se lever et de travailler. Alors qu’ici, on sait qu’il y a du monde. Cela nous encourage un peu plus."

Les pauses se font ensemble, mais les mesures sanitaires restent contraignantes. "Normalement, nous proposons boissons chaudes et collations. Malheureusement, au niveau de la situation sanitaire et des restrictions, nous n’avons pas pu faire cela cette année. Du coup à la place, nous incitons les gens à bouger en extérieur", explique Maxime Spira président du Supportkot. Des cours de sports sont organisés pour éviter que ce blocus ressemble à un confinement. "Oui, vous devez être dans votre chambre, mais rien ne vous empêche d’aller marcher 20 minutes ou d’aller manger chez un ami pour discuter un peu des cours, se changer les idées et puis revenir à l’étude ce qui n’était pas possible en période de confinement", préconise le conseiller pédagogique de l’UCLouvain, Vincent Gabriel.

Deux semaines d’étude, puis trois semaines d’examen avant de prendre du repos bien mérité.