Le Belge consomme plus de 100 litres d'eau en bouteille par an: cette tendance diminue pour plusieurs raisons

Selon une étude, le Belge consomme 130 litres d’eau en bouteille par an. Cette tendance est à la baisse par rapport à 2018. Mais notre pays reste tout de même le 5e plus gros consommateur en Europe.

À Waterloo, nous rencontrons Karine. Elle consomme en moyenne 3 litres d'eau par jour. Acheter de l'eau en bouteille est devenu une habitude. "Je n'ai pas confiance en l'eau du robinet et je n'aime pas le goût non plus", nous confie-t-elle.

Comme Karine, beaucoup de Belges optent pour de l’eau en bouteille, par facilité ou tout simplement par habitude. "Ça nous permet d'en prendre de l'eau dans la voiture. Quand on voyage, il faut quand même quelques bouteilles d'eau", nous souffle une autre consommatrice. "On a le sentiment que l'eau en bouteille est plus surveillée mais j'avoue que c'est totalement inconscient", concède un autre.

Une partie des consommateurs n'achète plus son eau en Belgique

Depuis deux ans, la vente de bouteille en plastique diminue cependant. C’est le constat fait par plusieurs grandes enseignes. "On a observé une tendance à la baisse en 2018 et 2019, entre 3 et 5%. Evidemment, l'année 2020 a été particulière car on a eu un boom d'environ 20% sur toute l'année. Mais maintenant, on observe que l'on repart sur cette tendance à la diminution légère", a indiqué Karima Ghozzi , porte-parole de Delhaize.

Comment expliquer une telle diminution? "Peut-être qu'il y a un effet des consommateurs qui vont plus se diriger vers l'eau du robinet. Mais on voit également l'augmentation du commerce transfrontalier. Une partie des consommateurs n'achète plus son eau en Belgique mais va vers la France parce que c'est moins cher", éclaire David Marquenie, secrétaire général de l'industrie des eaux et boissons rafraîchissantes.

Certains Belges se tournent donc vers d’autres alternatives: au du robinet, appareils de filtration ou même bouteilles en verre, etc. "Je préfère l'eau pétillante et le verre me paraît plus écologique que le plastique", souligne un acheteur. "