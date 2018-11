Eau de distribution ou en bouteille, laquelle choisir? "L'eau du robinet offre toutes les garanties sur le plans sanitaire et nutritif"

Seul un Belge sur deux consomme régulièrement de l'eau du robinet. C'est trop peu selon l'Union professionnelle Aquawal. Cette dernière a donc lancé une campagne de sensibilisation pour démontrer ses bienfaits. Mais comment contrôle-t-on la qualité de l'eau du robinet?

L’eau du robinet est consommée régulièrement par les ménages. Elle permet de combler les besoins de centaines de familles. Dans les faits, si cette eau semble satisfaire des centaines de milliers de personnes, certains ne sont pas encore prêts à franchir le pas. "On prend de l'eau en bouteille car ici, je trouve qu'il y a beaucoup de calcaire dans les robinets", confie l'un d'entre eux.

De manière générale, l’eau de nos robinets offre pourtant des qualités sanitaires optimales en région wallonne. Chaque année, 30.000 prélèvements sont effectués avec une cinquantaine de paramètres principaux développés.

A Fleurus, un laboratoire analyse quotidiennement l’eau de 207 communes. On obtient un taux de conformité de 99,7% dans un contexte pointu. "Les normes de qualité de l'eau ne font qu'être de plus en plus strictes. On arrive à maintenir un taux de conformité très élevé avec des normes qui sont de plus en plus contraignantes", éclaire Sébastien Ronquart, directeur de la qualité des eaux pour la SWDE.





150 à 300 fois moins cher que l'eau en bouteille



Le prix diffère également selon l'eau de distribution ou l'eau en bouteille. L'eau du robinet revient à 5€ le mètre cube. C'est 150 à 300 fois moins cher que l'eau en bouteille, selon les marques. "Ça coûte évidemment beaucoup moins cher qu'un litre d'eau en bouteille. Pour ce prix-là, l'eau du robinet offre toutes les garanties à la fois sur le plan sanitaire et nutritif", précise Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE.

Sans critiquer la qualité des eaux en bouteille, l'Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l'eau souhaite sensibiliser le consommateur sur cette réalité de l’eau du robinet. De quoi peut-être faire tomber certains préjugés...