Attention pour vos destinations de voyage: les couleurs de pays Covid peuvent différer entre la liste belge et la carte européenne

Avec l'éclatement de la pandémie sur le continent à la fin de l'hiver dernier, les capitales européennes avaient pris en ordre dispersé des mesures de restriction de la libre circulation dans l'UE, en fonction de couleurs attribuées aux autres pays ou régions. Ces couleurs et leur signification variant d'un État à l'autre, la confusion s'était installée.

Depuis septembre 2020, une carte indiquant la situation sanitaire en Europe a donc été instaurée. Elle est produite et mise à jour de manière hebdomadaire par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Concrètement, cette carte fonctionne avec un code couleurs en fonction du niveau de risque d'une zone: vert, orange, rouge.

- Vert: si le nombre de cas de Covid-19 sur 14 jours est inférieur à 25 pour 100.000 habitants tandis que le taux de positivité des tests est inférieur à 4%

- Orange: si le nombre de cas de Covid-19 sur 14 jours est inférieur à 50 pour 100.000 habitants tandis que le taux de positivité des tests est inférieur à 4%

- Rouge: si le nombre de cas de Covid-19 sur 14 jours est de 50 ou plus pour 100.000 habitants tandis que le taux de positivité des tests 4% ou plus, ou si le taux d'infection est supérieur à 150.

- Rouge foncé: si le nombre de cas de Covid-19 sur 14 jours est égal ou supérieur à 500 pour 100.000 habitants

Une quatrième couleur (gris) est prévue pour les zones dans lesquelles il n'existe pas de données suffisantes ou lorsque le nombre de tests menés pour 100.000 habitants est jugé trop faible.

En fonction de la situation sanitaire de chaque pays, cette carte est donc amenée à évoluer chaque jeudi, jour d'actualisation par l'ECDC.

De son côté, la Belgique possède sa propre carte actualisée par le SPF Affaires Etrangères. Celle-ci se présente sous forme de liste. Elle est mise à jour chaque dimanche et est valable à partir du lundi. La liste est basée sur les données du European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). En fonction des critères communiqués par l'ECDC, la Belgique adapte les couleurs de pays des différents pays.

Ceux qui peignent l’Europe en plusieurs couleurs depuis la réouverture des frontières, ce sont les membres du Celeval: la Cellule d’Évaluation composée de différents experts et présidée par le fédéral Santé Publique. Les Affaires Etrangères se basent ensuite sur l'avis rendu par la Cellule pour colorer la carte de l'Europe.

Le choix des couleurs se fait sur base des chiffres communiqués par les pays, mais aussi des mesures sur place. Contrairement à la carte de l'ECDC, celle des Affaires Etrangères prend en compte les restrictions de vigueur. C'est ainsi qu'une partie de la Suisse s'est retrouvée de couleur rouge en août dernier. Le virus y circulait modérément mais les discothèques restaient ouvertes. C'est ce qui avaient poussé les autorités belges a considéré la région comme à risque.

Trois couleurs sont représentées, comme le précisent les Affaires Etrangères sur leur site. Le rouge foncé représenté par l'EDCD laisse ainsi place à un simple rouge.

- Rouge : régions ou pays où les individus sont à haut risque d’infection

- Orange : régions ou pays où un risque modérément accru d’infection a été identifié

- vert : régions ou pays pour lesquels un faible risque d’infection a été établi

En Belgique, en fonction de la couleur du pays que vous visitez, les mesures qui s'imposent à votre retour changent. Et il est important de se référer à la carte des Affaires Etrangères et non à celles de l'ECDC pour les connaître.

Le 4 juin dernier, le Comité de concertation a fixé les règles pour des voyages "libres et sûrs" dans l'Union européenne avec l'aide du certificat européen Covid attendu pour le 1er juillet. Parmi ces règles, certaines visent particulièrement les zones à très haut risque de variants préoccupants du coronavirus.

Pour les ressortissants belges ayant passé un séjour à l'étranger, aucune obligation de quarantaine ou de test ne sera imposée au retour de zones vertes ou oranges. Pour les retours de zones rouges, seules les personnes disposant du certificat européen Covid ne devront pas se mettre en quarantaine.

En plus de renseigner la couleur des autres pays, le SPF Affaires Etrangères publie des avis de voyage dans lesquels les mesures qui s'appliquent sur le territoire en questions sont détaillées.