Ecoles fermées à l'exception des maternelles: la confusion règne parmi le personnel

Après l'annonce de fermetures de toutes les écoles à l'exception des maternelles, les acteurs de l'enseignements (syndicats, pouvoirs organisateurs, etc.) ont rencontré la ministre Caroline Désir. Cependant, toutes les incertitudes et inquiétudes n'ont pas été dissipées. Résultat, une nouvelle réunion aura lieu jeudi à midi.

Des cas de Covid se multiplient chez les élèves et les enseignants: l'école n'a pas échappéaux dernières restrictions annoncées ce mercredi 24 mars 2021. Concrètement, à partir de lundi, écoles primaires, secondaires et supérieures passent à 100% en distanciel. Mais les écoles maternelles, elles, restent ouvertes. "C'est dans la tranche de 10 à 19 ans que l'on observe le plus grand nombre de contaminations, qui se propagent aux parents et aux grands-parents", a justifié Alexander De Croo.

Cette exception des maternelles a suscité de nombreuses réactions via le bouton orange Alertez-nous. "Trouvez-vous normal que les primaires ferment alors qu’en maternelle, les enfants se trouvent à 30/40cm de de notre visage les 3/4 de la journée?", demande Josiane. "Je suis instit maternelle et j'en reviens pas que nous soyons toujours en première ligne, estime Chantal. Si j'enregistre mes élèves, ils sont 20, la moitié tousse comme des enragés, ils s'en vont car température, deux jours après ils reviennent; Ils ne sont pas testés car trop petits: qui me dit qu'aucun n'est porteur du virus?". "C'est vraiment un grand n'importe quoi de laisser les maternelles ouvertes car se sont souvent des frères et sœurs des primaires. Ça n'est pas comme ça que l'on va arrêter la propagation dans les écoles. Il faut tout fermer", estime un internaute.

"Personnellement, je suis très contente, estime pour sa part Chantal Hincq, institutrice maternelle. Le projet d'une fête de Pâques est un suivi, une belle activité, importante pour eux".

Les acteurs de l'enseignement ont rencontré la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir, à l'issue du comité de concertation. Ils ont soulevé des contradictions et ne comprennent pas être les seuls à rester ouverts. Dès lors, une nouvelle réunion aura lieu demain (jeudi 25 mars) à midi.

La réouverture des établissements scolaires est prévue après les vacances de Pâques et le retour en présentiel pour toutes les années secondaires. Des examens peuvent par contre se tenir la semaine prochaine. Entre le 29 mars et le 2 avril, une garderie est prévue.