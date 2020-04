Vers un déconfinement par étapes? De nouvelles mesures vont être annoncées aujourd'hui

Ce vendredi à partir de 14h30, une nouvelle réunion est attendue du Conseil National de Sécurité, au Palais d’Egmont à Bruxelles. A l'étude: quelles sont les premières mesures à prendre pour entamer un déconfinement progressif des Belges?

Toutes les annonces seront à suivre en direct sur RTL INFO

A l'heure actuelle, aucune communication n'a été faite au sujet des mesures concrètes qui seront débattues cet après-midi mais on peut supposer qu’elles concerneront :

> Les écoles : reprise des cours, date prévue et sous quelles modalités

> Les commerces : à quelle date rouvrir les boutiques de vêtements, ateliers, etc

> Les maisons de repos : les visites vont-elles vraiment pouvoir reprendre ?

> Les transports : pour relancer l’activité et les écoles, il faut qu’ils puissent reprendre davantage de passagers mais sous quelles conditions?

> L’industrie : comment permettre aux lignes de production de reprendre, sans exposer les travailleurs à la contamination ?

> Le contact social : va-t-on réautoriser certaines visites familiales ?

> Les grands rassemblements de l’été : hormis les festivals de musique, qu’est-ce qui sera annulé, maintenu ?

La marche arrière est possible



Selon des déclarations faites par la Première Ministre Sophie Wilmès, ce jeudi, à la tribune de la chambre, l’enjeu du conseil national de sécurité sera d’élaborer un plan de déconfinement à étapes. Celui-ci se fera sur base du rapport du groupe d’experts sur le déconfinement. Un plan qui devra être équilibré, entre les objectifs de préservation de la santé, la relance économique, le maintien du bien-être social et une dose d’adhésion sociale de la population aux mesures.

A travers ce plan de déconfinement, nos politiques veulent donner des perspectives aux Belges. En bref, que la population puisse envisager peu à peu un retour à une vie presque normale.

Selon Sophie Wilmès, la santé sera toujours prioritaire dans les choix qui sont faits. Par conséquent, les mesures qui seront annoncées ce vendredi seront réversibles. On examinera dans les prochaines semaines l’impact de chaque mesure de déconfinement (réouverture éventuelle de magasins, reprise de cours scolaire,..) sur l’épidémie. Si la maladie repart à nouveau à la hausse, on fera marche-arrière.

Plusieurs scénarios circulent

Pour rappel, le conseil national de sécurité est composé notamment des chefs de tous les gouvernements du pays (fédéral, communautés et régions), des vice-Premiers ministres du gouvernement fédéral, du ministre de la Justice, celui des Affaires étrangères, des Transports, et d’autorités liées à la sécurité et aux services de secours.

Depuis mercredi, plusieurs scénarios circulent sur les mesures qui devraient être prises par le conseil national de sécurité après une fuite du rapport du groupe d'experts chargés de plancher sur la meilleure stratégie de déconfinement (relire notre article sur le sujet ici). Rien, à ce stade, n’est tranché ni confirmé. Le débat politique d’arbitrage aura lieu ce vendredi après-midi après une présentation par les experts scientifiques.