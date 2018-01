Économiser et accumuler des jours de récupération et congé sera bientôt possible dans certaines entreprises

Les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national du travail (CNT) n'ont pas trouvé d'accord sur une modification à apporter au plan du ministre Kris Peeters (CD&V) qui permettrait des jours de congé "économisables" d'une année à l'autre, rapportent de Tijd et L'Echo vendredi. Ce système d'épargne-carrière était inscrit dans la loi sur le travail "faisable et maniable" et devait entrer en vigueur en août, mais le ministre Peeters avait, au vu des réserves émises, laissé 6 mois aux partenaires sociaux pour dégager une alternative.





Une dernière rencontre consacrée à ce sujet au CNT, jeudi, n'ayant abouti à aucun accord, la loi entrera en vigueur le 1er février sous sa forme originale, signalent les deux quotidiens. Le système d'épargne-carrière, avec possibilité d'économiser puis d'accumuler des jours de récupération ou de congé spécifiques, pourra donc être instauré dans les entreprises, s'il est prévu dans une convention collective de travail au niveau sectoriel, ou via une convention de travail propre en cas d'échec d'un accord pour le secteur. Les employeurs espéraient pouvoir élargir les conditions, jugées trop complexes pour les petites entreprises. Mais aucun compromis n'a pu être dégagé. Parmi les partenaires sociaux, le syndicat socialiste FGTB est montré du doigt et tenu pour responsable de l'échec des négociations.