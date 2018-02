5% des accidents sur la route sont dus à l'usage du téléphone mobile au volant

C’est la journée mondiale sans téléphone portable aujourd’hui.

Cinq Belges sur cent disent ne pas du tout pouvoir se passer de leur GSM en conduisant, selon un sondage publié mardi par l'Institut Vias à l'occasion de la journée mondiale sans téléphone portable. Il existe toutefois une grosse différence entre les Régions: les Flamands ne sont que 2% à être totalement "accros" à leur téléphone, alors que les Bruxellois (6%) et les Wallons (10%) sont respectivement 3 et 5 fois plus nombreux. Pourtant, trois quarts des Belges (74%) se disent irrités par les automobilistes qui utilisent leur GSM pendant la conduite.

Dans les faits, un Belge sur sept (14,2%) avoue avoir utilisé son GSM la semaine dernière pendant qu'il conduisait. Chez les jeunes, ce pourcentage grimpe à 1 sur 5 (20%). Chez les plus de 55 ans en revanche, le pourcentage n'est que de 5%. La plupart des gens utilisant le GSM au volant ont toutefois recours au kit mains libres. Par ailleurs, 5% des conducteurs signalent avoir lu un SMS ou un mail au volant la semaine dernière. 3% ont envoyé un mail ou un SMS avec le GSM en main. 2% ont avoué avoir téléphoné en tenant le GSM à la main. "Selon les estimations les plus prudentes, au moins 5% de l'ensemble des accidents de la route avec blessé ou tué sont dus à l'usage du téléphone mobile au volant, ce qui représente donc chaque année au minimum 30 tués et 2.500 blessés dans notre pays", conclut Vias.

L'utilisation du GSM irrite pendant un repas, 72% et au cinéma 47%.