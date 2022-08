Effet Covid: près d'un tiers des élèves de secondaire en seconde session

La crise du Covid a fait bondir les secondes sessions à l'école secondaire, rapporte Le Soir lundi. Dans le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement, près d'un élève sur trois doit passer des examens de passage en août.

Selon les chiffres diffusés par le journal, 40% des jeunes ayant présenté le CE1D (certificat d'étude de fin de 2e secondaire) sont concernés par une seconde session, 35% pour le CE2D (fin de 4e), 32% au CESS (fin de 6e secondaire) et 27% des inscrits en qualification.

"Dans le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement - et il n'y a pas de raison que ce soit bien différent ailleurs -, nous avons un nombre anormalement élevé d'élèves ajournés", confirme son administrateur général, Julien Nicaise. "En ce mois d'août, on n'est pas loin d'un tiers des élèves du secondaire qui doivent présenter une seconde session, alors que dans une année normale, on tourne plutôt autour de 20%. Ça, c'est clairement une conséquence du Covid."