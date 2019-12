Egalité des sexes: la Belgique grimpe de 5 places mais reste loin derrière les premiers

En matière d'égalité des sexes, la Belgique a amélioré sa position, selon le classement annuel du Global Gap Index du Forum économique mondial. Par rapport à 2018, la Belgique a gagné cinq places et occupe le 27e rang mondial.

Les pays scandinaves occupent les premières places: l'Islande, la Norvège, la Finlande et la Suède sont les quatre premiers. A la cinquième place, on retrouve le Nicaragua suivi par la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, le Rwanda et l'Allemagne.

La France occupe la 15e place, la Grande-Bretagne la 21e et les Pays-Bas se trouvent à la 38e place.

Les pires pays en matière d'égalité des sexes sont le Pakistan (151), l'Irak (152) et le Yémen (153).

Le Forum économique mondial base son classement sur le fait que les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités en termes de participation économique, d'autonomie politique, de santé et d'éducation.