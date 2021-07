Electricité et gaz: des milliers de foyers liégeois en sont toujours privés, quand peuvent-ils espérer une amélioration ?

Dans plusieurs villes et villages, sinistré(e)s ou pas, de nombreux foyers restent privés d'électricité et/ou de gaz. Le gestionnaire des réseaux Resa a communiqué: la situation en province de Liège est toujours catastrophique, car il y a encore 10.000 foyers privés d'électricité, principalement à Liège, Esneux, Trooz, Pepinster ou encore Chaudfontaine. Pourtant, 300 des 400 cabines endommagées ont déjà été réparées. Jeudi dernier, il y avait 26.500 foyers qui étaient privés d'électricité, rappelons-le. Les choses vont progressivement rentrer dans l'ordre.

Pour le gaz, en revanche, la situation est bien plus compliquée. Il y a également 10.000 foyers qui sont encore privés de gaz, mais dans ce cas, c'est plus que la semaine passée. Car après les constatations des dégâts, certaines installations ont été coupées par sécurité. Et ça devrait durer, selon le directeur général, Gil Simon.

"Au niveau de l'électricité, nous sommes toujours dans des mesures d'urgence. Nous reconstruisons de façon provisoire le réseau par le maillage, par des groupes électrogènes. Puis nous allons devoir aller dans chaque habitation pour remplacer le compteur. Ça va prendre un peu de temps, on estime environ 1 mois".

En revanche, "pour le gaz, les solutions viennent à plus long terme car ce sont des travaux de génie civil, qui doivent se faire en coordination avec d'autres impétrants, avec les communes ou la Région. Nous devrons reconstruire un réseau de l'ordre de 45 km".