Eli Iserbyt s'impose à Courtrai, Wout van Aert 3e

(Belga) Eli Iserbyt a remporté samedi le cyclocross de Courtrai, deuxième manche du Trophée X2O. Le champion d'Europe a devancé le Néerlandais Lars van der Haar et Wout van Aert, qui s'offre un podium pour son premier cyclocross de la saison.

Plus tôt dans l'après-midi, la victoire est revenue à la Néerlandais Lucinda Brand chez les dames devant ses compatriotes Annemarie Worst, lauréate de la première manche à Audenaerde, et Yara Kastelijn. Le Trophée X20 comprend huit manches. La prochaine se tiendra à Anvers le 12 décembre alors que l'épilogue est prévu à Bruxelles le 14 février. Après Courtrai, les cyclocrossmen prendront la direction de Tabor, en Tchéquie, qui accueillera dimanche la manche d'ouverture de la Coupe du monde de cyclo-cross, réduite de 14 à 5 manches à cause de la pandémie de coronavirus. (Belga)