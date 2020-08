Elise Mertens bat Kristyna Pliskova et se qualifie pour la finale

(Belga) Elise Mertens (WTA 23/N.3) s'est qualifiée samedi pour la finale du tournoi WTA de Prague, épreuve sur terre battue dotée de 202.250, après sa victoire face à Kristyna Pliskova (WTA 69) 7-5, 7-6(4) en 1 heure et 56 minutes.

Dans le premier set très équilibré, Mertens pouvait se reposer sur son service pour décrocher la première manche 7-5. Le deuxième set était tout aussi équilibré et la numéro 1 belge devait sauver cinq balles de break. Dans le tie-break, Mertens commençait mal mais se reprenait par la suite pour décrocher son ticket pour la finale. "C'était un match serré et c'était difficile de trouver du rythme sur les retours car elle servait très bien. Mentalement, j'ai su trouver les ressources pour sauver les balles de break. Je pense que j'ai été la plus régulière sur le match", a déclaré Mertens après la rencontre. En finale, la Louvaniste affrontera la gagnante de l'autre demi-finale entre la Roumaine Simona Halep (WTA 2/N.1) et sa compatriote Irina-Camelia Begu (WTA 82). "Je n'ai pas de préférence, ce sont deux très bonnes joueuses", a conclu Mertens. (Belga)