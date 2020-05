Endéans 6 mois, elle tente de tuer 2 personnes: son compagnon et un homme qui connaissait sa mère

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné jeudi à 7 ans de prison Sandra V., accusée de deux tentatives de meurtre.

La première scène s'est déroulée le 4 juin dernier vers 22h15 sur la passerelle de la gare de Tamines. La prévenue a croisé le chemin d'un homme qu'elle tient pour responsable du décès de sa mère survenu 6 ans plutôt. Elle a sorti une lame de rasoir et a frappé la victime au niveau du cou, occasionnant une entaille d'une dizaine de centimètres, superficielle.

Le second fait a eu lieu le 9 novembre à la gare de Namur. La prévenue et son compagnon avaient bu durant toute la journée et peu avant 18h, Sandra V. lui a donné un coup de couteau au ventre, qui ne doit son salut qu'à une étudiante infirmière qui passait par-là. Son foie a été touché et ses jours étaient en danger durant plusieurs jours. L'avocat de la victime du coup de lame de rasoir, a obtenu un euro à titre provisionnel et la réalisation d'une expertise médicale. Son client souffre toujours du choc psychologique découlant de cette agression.