Embrasser un arbre? C'est prouvé, c'est bon pour la santé

Focus sur une pratique peu commune.

Le principe de la sylvothérapie est très simple: vous faites un câlin à un arbre et après, vous vous sentez mieux... Cela a l'air léger comme ça, mais les bienfaits sont réels et scientifiquement prouvés. La pratique, au départ est japonaise, et a été lancée dans les années 1980.



Gérante d'un centre de soin énergétique à Embourg, dans la province de Liège, Catherine Jeukens, explique qu'après avoir embrassé un arbre, "on se sent mieux sur le plan physique, énergétique et émotionnel. Cela apporte un renforcement des fonctions immunitaires. L’humeur est un peu mieux régulée donc c’est très bon pour les personnes un peu dépressives. Cela permet aussi de lutter contre le vieillissement prématuré des cellules. Embrasser un arbre peut par ailleurs aider les enfants à se concentrer. Il y a vraiment beaucoup d’effets bénéfiques", souligne-t-elle.



La sylvothérapie, qui possède un statut officiel, permet donc notamment de renforcer notre système immunitaire et de booster nos bonnes énergies. Selon des études d'une université japonaise, la Nippon medical school, des "bains de forêt" peuvent par ailleurs avoir un effet préventif sur l’hypertension, la dépression et les cancers.