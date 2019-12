Certains d'entre vous ont contemplé les couleurs ayant drapé le ciel en fin d'après-midi. Les tons jaunes et orangés visibles à l'horizon ont encouragé Kate à prendre une photo et à nous l'envoyer via le bouton orange Alertez-nous. "Très beau coucher du soleil, qui finit cette belle journée", nous écrit-elle depuis Grand-Reng, dans le Hainaut.