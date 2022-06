Emilie est coincée dans un train depuis plus d’une heure sous un soleil de plomb à Louvain: "La chaleur devient insupportable" (photos)

En raison de problèmes avec les caténaires, la circulation ferroviaire n'était plus possible samedi peu avant midi sur la ligne à haute vitesse entre Louvain et Ans, près de Liège. Deux trains sont bloqués sur les voies, indique le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel.

Suite à un problème technique, deux trains sont bloqués sur une ligne à haute vitesse: un Thalys qui reliait Paris à Cologne, et un train IC qui reliait Ostende à Eupen. Des centaines de passagers seraient à bord de ces deux trains, stoppés respectivement à Bierbeek et Waremme. Emilie fait partie des passagers concernés. Vers 13h00, elle était encore coincée dans l'un des convois sous une chaleur étouffante. "On a pris ce train à 11h01 gare centrale et on était censés descendre à Eupen, nous raconte-t-elle par téléphone après avoir appuyé sur le bouton Alertez-nous. Mais juste après Louvain, un problème technique nous a immobilisés".

Depuis, les passagers sont contraints de patienter alors que les températures augmentent. "On essaie d’ouvrir les portes ou fenêtres mais ce n’est pas possible, décrit la jeune femme. Il fait très chaud à l’intérieur, ça commence à devenir insupportable. En plus, je suis accompagné de mon petit chien, je crains qu’il en souffre".

Vers 13h10, la police et des ambulances arrivaient sur les lieux. Vingt minutes plus tard, les passagers recevaient de l'eau.

Les trains sont déviés dans la mesure du possible sur la ligne 36 entre Louvain et Liège. La cause du problème à la caténaire n'est pas encore connue, précise le gestionnaire de réseau Infrabel. Une phase de préalerte a été enclenchée, ce qui est la procédure normale dans ce genre de situation.

Plus d’infos dans quelques instants.