Emma Plasschaert reste 13e en ILCA 6 après huit régates

(Belga) Emma Plasschaert est toujours classée au 13e rang dans la catégorie ILCA 6 (Laser Radial) jeudi soir dans le 51e Trophée Princesse Sofia, la manche de la Coupe du monde des séries olympiques de voile organisée à Palma de Majorque en Espagne. La championne du monde et N.1 mondiale a terminé 12e et 17e des deux régates du jour. L'Ostendaise possède 73 points après huit régates. Eline Verstraelen a gagné 7 places jeudi. Elle pointe en 55e position après ses 15e et 9e places et totalise 132 points.

La Canadienne Sarah Douglas continue à survoler la compétition. Elle a signé deux nouvelles victoires et a désormais remporté cinq des huit courses. Elle compte 9 points. La Grecque Vasileia Karachaliou, deuxième, en totalise 29. La Britannique Hannah Snellgrove occupe la 3e place avec 31 points. Wannes Van Laer a repris la place de premier Belge en ILCA 7 (Laser). Il se retrouve 27e (113 pts) après avoir fini 30e et 40e des deux épreuves de jeudi. William De Smet figure au 29e rang (-8) après ses 36e et 46e places et totalise 114 points. Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont cédé une place au classement des 49erFX. Les Olympiennes ont aligné les 10e, 2e, 6e et 10e places jeudi. Leur total de 45 points les place en 5e position à deux points des Suédoises Vilma Bobeck et Rebecca Netzler, troisièmes. Yannick Lefebvre/Tom Pelsmaekers, 2e, 18e et 3e en 49er demeurent 27e au général (avec 56 points). Arthur De Jonghe/Jan Heuninck se retrouvent 68e (+3) ayant terminé 16e, 10e et 12e. Après avoir manqué la première journée des compétitions mardi, ils comptent 132 points. Deux places de 21e ont permis à Thomas Broucke de conserver la 23e place en iQFOIL. (Belga)