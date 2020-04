Emmanuel André annonce chaque jour le bilan du coronavirus: comment vit-il la situation personnellement?

Le coronavirus en Belgique a déjà provoqué de nombreux morts dans le pays. Chaque jour, Emmanuel André est chargé d'annoncer le bilan quotidien du covid-19 sur notre territoire. En tant que porte-parole interfédéral coronavirus, il est la face visible des milliers de scientifiques, des membres du personnel soignant et des personnes qui gravitent autour d'elles. Mais comment vit-il la situation alors qu'il est au cœur de cette actualité anxiogène et difficile? Nous lui avons posé la question dans le RTL INFO 19H ce vendredi.

Luc Gilson: Une question un peu plus personnelle : vous qui annoncez les bilans jour après jour, comment vivez-vous cette crise? Et comment faites-vous pour tenir le coup?

Emmanuel André: Je pense que ce qui est important dans ce moment très particulier pour notre société, où on a changé la vie de chacun… On a demandé à chacun d'adapter tous ses comportements, qu'ils soient familiaux, sociaux ou professionnels. Il y a aussi un problème de santé publique majeur qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques mois. Donc je pense qu'accompagner et expliquer ce qu'il se passe au quotidien, c'est quelque chose de nécessaire. Ça permet de transmettre ce qu'on a appris, transmettre ce qu'on ne sait pas, transmettre parfois des doutes. Mais aussi transmettre un message qui permet de maintenir la cohésion.

Luc Gilson: Et vous tenez le coup?

Emmanuel André: Oui oui, tous les matins je commence avec beaucoup d'énergie parce que c'est nécessaire, et on voit les résultats. Et puis je suis quelque part la face visible, mais il y a là-derrière des milliers de personnes.

Luc Gilson: On vous a senti particulièrement ému en début de semaine quand vous avez annoncé le décès de cette fillette à Gand. Il y a des moments où on reste humain malgré le rôle de médecin?

Emmanuel André: Je pense que tout le monde est humain, et moi y compris évidemment.