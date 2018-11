Emmanuel Macron en visite d'Etat: Charles Michel évoque son "immense plaisir à l'accueillir en Belgique" (vidéo)

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont été accueillis lundi midi au Palais d'Egmont à Bruxelles dans la foulée de la cérémonie d'accueil en compagnie des souverains belges sur la place des Palais toute proche, au premier jour de la visite d'État en Belgique du couple présidentiel.

"C'est un immense plaisir d'accueillir le président de la république française à Bruxelles pour une visite d'État qui sera l'occasion de resserrer encore des liens déjà étroits entre nos pays respectifs", a entamé le Premier ministre Charles Michel lors de la conférence de presse organisée au palais d'Egmont, à Bruxelles, où le président français, Emmanuel Macron, vient de commencer sa visite d'État de deux jours.

Mais les excellentes relations bilatérales entre les deux pays ne seront pas les seuls sujets abordés au cours des rencontres politiques prévues au programme. Les thématiques plus "fâcheuses" ne seront pas oubliées, comme "le choix de la Belgique de privilégier un avion américain au détriment des avions français il y a quelques semaines, la mobilisation des gilets jaunes qui vient de France mais s'est étendue chez nous et puis le pacte migratoire de l'ONU qui pose problème", a rapporté en direct dans le RTLINFO 13H notre journaliste Frédéric Delfosse.





Le président français reçu en grande pompe

Le président français vient tous les mois en Belgique, notamment pour les sommets européens. Mais cette fois, il est reçu en grande pompe, ce qui est extrêmement rare.

"Rien que si vous regardez les honneurs militaires auxquels il a eu droit. La garde royale qui l’a accompagné, les hymnes nationaux joués un peu partout quand il fait son arrivée… Tout cela n’a lieu que lors des visites d’Etat, et pas quand il vient pour les sommets européens", souligne notre journaliste Frédéric Delfosse. "Ce soir, Brigitte et Emmanuel Macron ne vont par ailleurs pas dormir dans une ambassade ou dans un hôtel mais directement au palais de Bruxelles où travaille le roi Philippe. Avant cela, il y aura un dîner au château de Laeken suivi de quelques visites dans trois régions du pays (à Gand, à Louvain-la-Neuve et à Molenbeek)."





De nombreuses personnalités politiques présentes

Outre le Premier ministre Charles Michel et sa compagne Amélie Derbaudrenghien, plusieurs ministres fédéraux étaient présents pour accueillir le couple présidentiel. Citons les ministres des Affaires étrangères et de la Mobilité, Didier Reynders et François Bellot, ainsi que les ministres-présidents wallon et flamand, Willy Borsus et Geert Bourgeois.

Plusieurs ministres français, dont celui de la Culture, Franck Riester, et celle des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, ont également fait le déplacement de Paris. Le Premier ministre et le chef de l'État français ont également passé en revue les détachements militaires rassemblés dans la cour du palais d'Egmont, avant d'entamer des entretiens politiques.

