En 2050, 390.000 personnes seront atteintes de démence en Belgique

A l'horizon 2050, le pays pourrait voir les personnes souffrir de démence fortement augmenter. en cause, le vieillissement de la population, mais pas seulement.

Quelque 390.000 personnes seront atteintes de démence en Belgique en 2050, soit plus de deux fois plus qu'aujourd'hui, relève vendredi Le Soir. La Fondation pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer dénonce un manque de moyens pour lutter contre la maladie. Actuellement, sur les 190.000 personnes démentes dans le pays, 130.000 souffrent d'Alzheimer. Et les choses vont empirer dans les prochaines années et décennies, affirme Wilfried Nys, président fondateur de la Fondation.

Un manque d'investissement comparé aux voisins

La forte augmentation attendue est liée au vieillissement de la population. Le groupe des plus de 80 ans va continuer à croître. La situation pourrait devenir problématique, notamment concernant la prise en charge des malades. La plupart préfèrent en effet rester chez eux, ce qui génère des charges importantes pour les proches. Wilfried Nys déplore aussi un manque de financement voire de vision. "Dans des pays comme la France, les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, il y a un réel investissement dans la recherche. Chez nous, la Wallonie envisage de créer un plan de lutte contre Alzheimer. En Flandre, Jo Vandeurzen, ministre flamand du Bien-Etre a récemment présenté son plan. C'est bien beau. Quand je lui ai demandé qui va le financer, il m'a rétorqué qu'il n'a pas les subsides pour le faire."