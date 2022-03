En 3 mois de formation, ces apprentis ont 90% de chance de trouver un emploi: "Il y a une forte demande de plusieurs profils" (vidéo)

Les cuisines du site de Caterpillar, fermées depuis 2016, servent aujourd’hui à former des aides-cuisiniers en collectivité. A l'origine, elles servaient à la préparation des repas de centaines de travailleurs. Elles sont désormais temporairement occupées par Epicuris, un centre de formation spécialisé, afin de former des apprentis en toute sécurité. En effet, les lieux sont parfaitement adaptés aux normes d'hygiène et de sécurité.

Boulanger, pâtissier, boucher,… les profils sont variés et la demande est là. "Il y a une demande car il y a eu de gros licenciements durant la crise covid, rappelle Frank Demey, formateur horeca. Et depuis la reprise, il y a une vraie demande dans tout ce qui est maisons de repos, CPAS et tout ce qui est cuisines collectives en général".

Epicuris est un centre de formation mobile qui se déplace pour aller à la rencontre de son public. "Nos formations durent en moyenne 3 mois, décrit Noémie Henry, directrice du centre Epicuris. L'objectif est l'insertion professionnelle dans des entreprises qui recrutent. C'est très efficace puisque Epicuris a un taux d'insertion qui avoisine les 90%".