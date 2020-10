En cas de problème, le Film Fest Gent se transformera en festival en ligne

(Belga) Le Festival du film de Gand a ouvert ses portes mardi soir pour sa 47e édition, en présence d'acteurs et de réalisateurs, malgré la hausse des cas de coronavirus en Belgique. Si les choses tournent mal, l'événement se transformera en festival en ligne, a indiqué le directeur de programme Wim De Witte.

Le festival applique des mesures spéciales de lutte contre le coronavirus sur le tapis rouge, qu'a notamment foulé le Premier ministre Alexander De Croo mardi soir. Les distances de sécurité ainsi que les règles d'hygiène doivent être respectées, et les visiteurs portent un masque buccal. Le Festival du film de Gand rendra hommage cette année au réalisateur récemment décédé Robbe De Hert. L'édition spéciale de cette année met l'accent sur le cinéma allemand avec des noms tels que Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Margaretha von Trotta, Wim Wenders et Volker Schlöndorff. Le festival s'intéresse également aux courts métrages et aux questions de genre. Cette année, une toute nouvelle section sera lancée sous le titre "Sélection officielle: Masters & New Voices". Il comprend des films de grands réalisateurs ainsi que des "voix nouvelles et rafraîchissantes". Le Film Fest Gent 2020 se déroule du 13 au 24 octobre. (Belga)