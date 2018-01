En découvrant des squatteurs dans sa maison, Jean-Claude appelle la police... qui ne fait rien: "On m’a répondu que je savais dormir dans ma voiture"

Ce soir, le magazine "Images à l’appui" vous fera découvrir la mésaventure de Simone et Jean-Claude. Après avoir passé l’été dans leur caravane située dans les Ardennes, ils n’ont jamais pu rentrer chez eux à Bruxelles. Des squatteurs avaient élu domicile dans leur propre maison, en toute impunité.

Simone et Jean-Claude ont passé une partie de l’été dans leur caravane. Mais début novembre, alors que les températures chutent, ils décident de plier bagage et de retrouver le confort de leur petit nid bruxellois. Une fois arrivés devant leur maison, le cauchemar commence.

"Quand j’ai voulu mettre ma clé dans la porte, il y avait trois chiens dans le corridor, explique Jean-Claude. J’ai ouvert la porte et ma femme lui a crié : "Qu’est-ce que tu fais dans notre maison ?" Il lui a répondu : "Ce n’est plus votre maison, c’est la nôtre" et il l’a poussée dehors. J’ai porté plainte, j’ai dit qu’il y avait des squatteurs dans ma maison."

Malheureusement, aucune loi n’existe dans ce genre de situation et le couple ne s’est pas vraiment senti aidé par la police. "La police m’a directement répondu que les squatteurs sont protégés, qu’on ne peut pas les déloger. Je lui ai demandé alors où je devais dormir et il m’a répondu aussi sec : "Mais vous savez dormir dans votre voiture"."

