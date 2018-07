En Flandre, les chaudières à mazout seront interdites dans trois ans: et dans le reste de la Belgique ?

Plus aucune construction dans le nord du pays ne pourra prévoir de chaudière au mazout très prochainement. En Wallonie et à Bruxelles, la situation est un peu différente...

Votre chaudière au mazout est forcément au repos en ce moment. Le saviez-vous: dans quelques années, elle pourrait bien disparaitre complètement…

La Flandre, en tout cas, a tranché: elle ne veut plus de chaudières à mazout. Elles seront interdites à la vente dans trois ans au nord du pays, pour les constructions neuves et les rénovations énergétiques.

En Wallonie et à Bruxelles, la question ne se posera pas avant 2035. Mais c'est un fait: à terme, la chaudière à mazout n'aura plus sa place dans nos logements.

"Le mazout est condamné, en tout cas si on veut réussir la promesse faite lors de l'accord de Paris. On doit sortir des énergies fossiles totalement d'ici 2050. C'est ça l'enjeu. Dès 2030/35, il faut envisager une sortie du mazout de chauffage. Mais on doit garder à l'œil les questions sociales: les gens doivent pouvoir se chauffer", a expliqué André Collignon, chargé de mission 'énergie' auprès d'interenvironnement Wallonie.

"Il y a des secteurs pour lesquels ça va être extrêmement difficile, on pense à l'industrie… Par contre, dans le résidentiel, on a des options sur la table, et ce serait dommage de s'en priver. Il faut les mettre en application dès aujourd'hui".