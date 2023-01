En intervention, les secours sont prioritaires mais sous certaines conditions: quelles sont-elles?

Quand ils sont en intervention, les secours sont prioritaires, mais sous certaines conditions. Quelles sont les règles en vigueur ? Les usagers respectent-ils ces véhicules ?

Pour la zone de secours "Hainaut-Est", le quotidien, ce sont 160 sorties par jour, toute urgentes. L'an dernier, il y a eu 36 accidents à 23 endroits : souvent respectés, les véhicules prioritaires doivent parfois faire face à l'incivisme.

"Heureusement, c'est une minorité, mais elle existe", explique Olivier Flemal, directeur logistique de la zone de secours Hainaut-Est. "On constate, notamment dans les charrois incendie que des personnes s'insèrent dans les charrois, pour remonter les files et passer les feux, mais surtout, ces pratiques mettent nos collègues en danger".

Pour être prioritaire, il y a des règles : l'urgence doit être signalée par une sirène et des lumières. La conduite doit être prudente, malgré la nécessité d'aller vite. "Lorsqu'on arrive à un feu rouge, on doit s'arrêter au besoin, où en tout cas, ralentir fortement et surtout ne pas mettre en danger les autres usagers", note Michel Méan, porte-parole de la zone de secours. "Ce n'est pas parce qu'on est prioritaire que l'on peut tout se permettre".

La nuit, plus difficile d'être visible

Il n'existe pas de formation spécifique en ce qui concerne la conduite prioritaire pour les pompiers, mais une réflexion est en cours pour la créer en collaboration avec la police. "Lors de la conduite d'un véhicule prioritaire, il faut savoir se mettre à la place de la personne en face. Comment va-t-elle réagir ? Le problème à notre époque, c'est que les véhicules sont de plus en plus insonorisés, il y a également la musique de fond, ou les éléments de distraction comme le GSM".

Sans compter la panique : certains usagers, pris de panique, ont des réactions imprévisibles ou s'immobilise complètement. Depuis plusieurs années, la puissance sonore de la sirène doit être diminuée la nuit ce qui n'aide pas toujours les secours à être repérés.