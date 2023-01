En plein blocus, ces étudiants révisent en boite de nuit: "C'est vraiment chouette"

Nous sommes en pleine période de blocus. Si certains étudiants s'enferment dans leur chambre pour revoir les matières, d'autres ont besoin d'étudier en dehors de chez eux. Il est même possible d'étudier en boite de nuit.



À Bruxelles, Juliette profite d'une séance de sport pour se défouler avant de se replonger dans son syllabus. "Ça fait du bien de faire du sport accompagnée et de ne pas être seule dans sa chambre à étudier. Du coup, on fait ça entre colocation. Je suis avec mes colocataires", confie l'étudiante.



Une boite de nuit a été transformée en salle d'étude. Et le concept semble séduire de nombreux étudiants. 120 jeunes y révisent leurs cours.



"C'est un lieu très particulier où étudier. Ils proposent aussi différentes activités pour se distraire et faire des bonnes pauses. On ne manque de rien, il y a plein de choses à boire. On a même des casques à disposition pour écouter de la musique. C'est vraiment chouette", confie Romy, étudiante.



Le blocus assisté permet aussi de s'entraider dans ce lieu ouvert 24h/24.



À Huy, une bibliothèque accueille une dizaine d'étudiants par jour. Cela fait trois ans que la ville propose ce service. Deux locaux sont à leur disposition jusqu'au 31 janvier. Victor, étudiant, se sent plus rigoureux dans un espace dédié à l'étude. "C'est un peu compliqué de se motiver quand on a son bureau dans sa chambre avec toutes les distractions qu'on a chez soi. Quand je me rends ici à la bibliothèque, c'est comme si je me rendais à mon endroit de travail ou à l'école".