En plein contrôle de police, un conducteur se met à avoir des convulsions (vidéo)

Lors d'un contrôle routier, un agent de police a interrogé un conducteur sur sa consommation de cannabis. "Quand avez-vous fumé pour la dernière fois?". "Aujourd'hui", a répondu l'homme préférant être honnête. "Ca se sent", a répliqué le policier. "Vous en avez dans le véhicule monsieur?", a demandé un deuxième agent. Ils ont voulu savoir s'il avait de la drogue sur lui et en quelle quantité. Mais l'homme a commencé à avoir des convulsions et à faire ce qui semblait être une crise d'épilepsie.



